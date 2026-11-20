Силы обороны поразили склад боеприпасов врага в Луганской области: была слышна детонация. Видео

Украинские воины продолжают наносить удары по военным целям врага на временно оккупированных территориях Украины. В ночь на 20 ноября под атакой оказались оккупанты в Луганской области.

Силы обороны ударили по российскому складу боеприпасов: фиксировалась мощная детонация. Подробности сообщает Telegram-канал Exilenova+.

Что известно об ударе по складу БК российских войск

Взрывы и мощная вторичная детонация, по данным Exilenova+, звучали в Луганской области после полуночи.

"Силы обороны успешно отработали по складу боеприпасов в Луганской области. На кадрах детонация БК", – говорилось в сообщении, опубликованном в 00:58 ночи.

Сообщение авторы канала сопроводили упомянутыми видеокадрами.

Агенты военного движения украинцев и крымских татар "Атеш" о взрывах в Луганске сообщали еще в 22:52 накануне.

Скриншот сообщения

А в 02:41 в "Атеш" заявили еще об одном "мощном прилете" в Луганске. Куда защитники попали на этот раз и каковы были результаты удара – не сообщалось.

Скриншот сообщения

Как рассказывал OBOZ.UA, в Смоленской области России в ночь на 20 ноября украинские ударные беспилотникиатаковали химическое предприятие "Дорогобуж". Оно производит аммиак, азотную кислоту и аммиачную селитру. Продукция завода, в частности, используется для изготовления взрывчатых веществ для российского ВПК и армии.

Под удар попал цех по производству аммиака.