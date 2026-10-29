Силы обороны поразили склад БПЛА, топливо и дронопорт врага в Брянской области – Генштаб

Силы обороны Украины нанесли удары по объектам инфраструктуры российских ударных беспилотников в Брянской области России. В районе населенного пункта Нявля поражены склад хранения дронов типа "Герань", дронопорт и склад горюче-смазочных материалов.

Об этом в Telegram сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины. Поражение произошло 28 октября и в ночь на 29 октября. По данным Генштаба, атака должна снизить возможности российской армии применять беспилотники для ударов по Украине и гражданской инфраструктуре.

Поселок городского типа Нявля. Источник: Скриншот

Какие еще объекты врага поразили в Брянской области

Кроме инфраструктуры ударных дронов, украинские военные поразили две радиолокационные станции в районах Стародуба и Медведового. Также под удар попали пункты управления беспилотниками вблизи населенных пунктов Савлуковое и Витовка.

В Генштабе отметили, что поражение радиолокационных станций создает пробелы в радиолокационном поле российских войск. Это может затруднить обнаружение воздушных целей и контроль воздушного пространства на соответствующих участках.

Силы обороны поразили склад... Источник: Telegram/Генеральный штаб Вооруженных сил Украины. Развернуть

На Донетчине поразили командно-наблюдательный пункт оккупантов

Кроме того, на временно оккупированной территории Донецкой области Силы обороны поразили командно-наблюдательный пункт российских войск в районе Новогродовки.

В Генеральном штабе ВСУ подчеркнули, что украинские военные продолжают наносить удары по военным объектам противника в рамках права на самооборону, гарантированного статьей 51 Устава Организации Объединенных Наций. Такие действия будут продолжаться до прекращения вооруженной агрессии России против Украины.

Силы обороны продолжают наносить удары по военным объектам России

Напомним, 21 октября Силы обороны Украины поразили несколько военных объектов российской армии в Брянской и Запорожской областях, а также на Луганщине. Среди целей были станция радиоэлектронной борьбы и склад материально-технических средств оккупантов.

Также украинские военные поразили командно-наблюдательный пункт противника возле Вишневого и пункт управления беспилотниками в районе Ланкового в Запорожской области.

22 октября и в ночь на 23 октября украинские военные нанесли удары по месту хранения, подготовки и запуска ударных БПЛА российской армии в районе Донецка. Также был поражен пункт управления подразделения возле Громового во временно оккупированном Крыму.

Как писал OBOZ.UA, 24 октября и в ночь на 25 октября Силы обороны Украины поразили российские радиолокационные станции в Белгородской области РФ. По данным Генштаба, это создает пробелы в радиолокационном поле противника и расширяет возможности украинских военных применять беспилотники.