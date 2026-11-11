Силы обороны поразили три пункта управления БПЛА врага: Генштаб раскрыл детали операции

Подразделения Сил обороны Украины 10 ноября и в ночь на 11 ноября поразили три пункта управления российскими беспилотниками на оккупированных территориях Запорожской и Донецкой областей. Также украинские военные уничтожили склад БПЛА противника на Луганщине, пункт управления войсками на Донетчине и командно-наблюдательный пункт на Харьковщине.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины. Удары были направлены на объекты, обеспечивающие управление российскими беспилотными системами и координацию действий оккупационных подразделений.

Поражены три пункта управления российскими дронами

Одним из главных направлений операции стало уничтожение пунктов, откуда российские военные управляют беспилотниками.

По данным Генштаба, поражены три таких объекта:

- в районе Токмака Запорожской области;

- вблизи Примирного в Запорожской области;

- в районе Покровска Донецкой области.

Токмак и Примирное на карте боевых действий. Источник: deepstatemap

Покровск на карте боевых действий. Источник: deepstatemap

Из этих пунктов российские операторы координируют применение ударных беспилотников против украинских военных, техники и логистики. В то же время дроны используют и для атак на гражданское население прифронтовых общин – в частности, российские военные охотятся на автомобили, автобусы, машины скорой помощи и людей на улицах.

В Луганской области поразили склад российских БпЛА

Помимо пунктов управления, украинские военные нанесли удар по запасам беспилотников противника.

В районе Залимана Луганской области поражен склад российских БпЛА. В Генштабе отметили, что в результате этого часть вражеских дронов не удалось использовать для атак.

Залиман на карте боевых действий. Источник: deepstatemap

Удары по пунктам управления и командно-наблюдательному пункту

Также Силы обороны поразили другие объекты управления российских войск.

В частности, в районе Мирнограда Донецкой области под удар попал пункт управления противника. Вблизи Волчанска в Харьковской области поражен командно-наблюдательный пункт одного из подразделений российской армии.

В Генштабе подчеркнули, что работа по уничтожению ключевых военных объектов противника будет продолжаться до полного прекращения Россией вооруженной агрессии против Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, Силы обороны Украины поразили российскую станцию подавления Starlink вблизи Сартаны на временно оккупированной территории Донецкой области. Объект противника использовался для создания помех спутниковой связи украинских военных.