Силы обороны поразили ЗРПК "Панцирь-С2", пункт управления БПЛА противника и склады – Генштаб

Силы обороны продолжают проводить операции по уничтожению врага и его техники на территории России и ВОТ Украины. В результате наши бойцы поразили зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-С2", пункт управления БПЛА и склады противника.

Подробности обнародовали в Генеральном штабе ВСУ. Там подчеркнули, что боевая работа защитников продолжается.

"От Брянщины до Бердянска: Силы обороны уничтожают ЗРПК, склады и пункты управления БПЛА", – говорится в сообщении.

Последствия ударов Сил обороны

19 ноября и в ночь на 20 ноября Силы обороны Украины продолжили наносить удары по военным объектам российской армии.

В частности, на территории Брянской области России украинские военные поразили зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С2", который использовался для защиты российских объектов от воздушных атак.

Силы обороны продолжают унич... Развернуть

Также в районе Селидово Донецкой области был поражен пункт управления беспилотниками российских войск. С этого объекта оккупанты координировали работу БПЛА, которые применяли для атак по украинским позициям и гражданским населенным пунктам.

Отдельно украинские защитники нанесли удары по тыловой инфраструктуре противника в Луганской области. Вблизи Рубежного и Лисичанска поражены склады материально-технического обеспечения российских подразделений. Там хранились запасы, необходимые для обеспечения войск, в частности во время ведения боевых действий.

Кроме того, в районе Бердянска Запорожской области защитники поразили место сосредоточения вооружения и военной техники российской армии. Сейчас масштабы нанесенного противнику ущерба уточняются.

"Работа по ключевым военным целям противника будет продолжаться, пока Россия полностью не прекратит вооруженную агрессию против Украины", – заверили в Генштабе.

Карта. Источник: deepstatemap.live

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что 16 ноября и в ночь на 17 ноября украинские военные поразили 10 средств радиолокационной разведки и радиоэлектронной борьбы. В Генштабе также раскрыли подробности ударов по военным объектам во временно оккупированном Крыму и Краснодарском крае РФ.