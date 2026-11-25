Силы обороны ударили по аэродрому "Саваслейка": поражены пять самолетов, которыми оккупанты терроризируют Украину

24-го и в ночь на 25 ноября Силы обороны и СБУ атаковали аэродром "Саваслейка" в Нижегородской области России. Там базируются носители "Кинжалов", МиГ-31К, с которых оккупанты обстреливают Украину. В результате атаки поражены пять самолетов агрессора.

Также украинские защитники поразили два нефтеперерабатывающих завода "Роснефти" в Самарской области, которые работают для военных нужд захватчиков. Об этом сообщили в Министерстве обороны и Генеральном штабе Украины.

Что известно

Силы обороны поразили один из ключевых аэродромов врага – "Саваслейка" в Нижегородской области, откуда враг обстреливает Украину. На этом аэродроме базируются истребители МиГ-31К, носители ракет "Кинжал", которыми противник бьет по украинским городам.

По предварительной информации, три российских самолета МиГ-31 и два Су-34 некоторое время не смогут летать из-за полученных повреждений. Степень повреждений и информация о количестве уточняются.

"Поражение аэродрома снижает возможности врага терроризировать наших мирных жителей", – пояснили в Министерстве обороны.

"Работа по ключевым военным целям противника будет продолжаться, пока Россия полностью не прекратит вооруженную агрессию против Украины", – добавили в Генштабе.

Поражены два НПЗ России

Также Силы обороны поразили два нефтеперерабатывающих завода "Роснефти" – Сызранский и Самарский, которые поставляют нефтепродукты и авиакеросин для военных нужд оккукупантов.

Эти заводы уже не впервые подвергаются ударам. Так, Сызранский НПЗ атакован как минимум в десятый раз с августа 2025-го. Куйбышевский в Самаре подвергся удару в пятый раз. Оба завода остановились после сентябрьских ударов, россияне два месяца их ремонтировали, и вот они снова горят.

Вместе два завода могут перерабатывать более 15 млн тонн нефти в год. Сызранский производит авиакеросин для военной авиации, а Куйбышевский поставляет нефтепродукты Центральному и Южному военным округам. Поэтому эти заводы являются ценными военными целями, поражение которых лишает армию агрессора необходимого топлива, подчеркнули в Министерстве обороны.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что 23 ноября и в ночь на 24 ноября украинские защитники поразили переправу противника в Донецкой области и место сосредоточения вражеских грузовиков в Брянской области РФ.