Силы обороны уничтожили 2 560 оккупантов, 6 средств ПВО и почти 800 единиц автотехники армии РФ за сутки – Генштаб

За сутки 15 ноября украинские воины уничтожили еще 2 560 российских захватчиков. Общие потери армии РФ в личном составе за время полномасштабного вторжения выросли до 1 625 420 человек.

Уничтожены также сотни единиц вооружения и техники армии РФ. Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Потери армии РФ за сутки 15 ноября

Личный состав оккупационной армии РФ за сутки сократился на 2 560 человек. Общие боевые потери врага за время полномасштабного вторжения по состоянию на утро 16 ноября достигли 1 625 420 человек.

Также было уничтожено еще два вражеских танка, 23 боевые бронированные машины, 63 артиллерийские системы, четыре РСЗО и шесть средств ПВО.

Россияне потеряли 16 наземных робототехнических комплексов и 573 БпЛА оперативно-тактического уровня.

В металлолом украинские воины превратили также 722 единицы автомобильной и три единицы специальной техники армии РФ.

Потери армии РФ на утро 16 ноября

Как рассказывал OBOZ.UA, в одном из регионов Российской Федерации планируют сократить выплаты контрактникам. В Башкирии уменьшат эти расходы на миллиард рублей (около 12 миллионов долларов). Причина якобы заключается в уменьшении числа желающих подписывать контракты, что свидетельствует о трудностях государства-агрессора с пополнением потерь оккупационной армии.