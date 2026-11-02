Силы обороны отминусовали рекордные 2,5 тыс. российских оккупантов за сутки: данные Генштаба

За сутки 1 ноября украинские воины уничтожили еще 2 500 российских захватчиков. Общие потери армии РФ в личном составе за время полномасштабного вторжения выросли до 1 592 770 человек.

Уничтожены также сотни единиц вооружения и техники армии РФ. Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Потери армии РФ за сутки 1 ноября

За сутки 1 ноября украинские воины вычеркнули рекордное количество оккупантов: 2 500 человек.

"1 ноября армия РФ теряла одного военнослужащего каждые 35 секунд. Более ста оккупантов ежечасно", – объяснили в ГШ.

Предыдущий суточный рекорд был установлен 21 октября: тогда Силы обороны ликвидировали или ранили 2 250 захватчиков.

Интересно, что из пяти самых смертоносных для российской армии дней (без учета потерь 1 ноября) три пришлись на осень этого года. Кроме 21 октября это были 8 октября (2 100 оккупантов) и 27 сентября (2 090 оккупантов).

19 декабря 2024 года армия РФ потеряла 2 200 оккупантов, а 28 ноября 2024 года – 2 030 захватчиков, последняя дата в обновленный топ 5 уже не войдет.

К утру 2 ноября общие боевые потери врага достигли 1 592 770 человек.

Октябрь в целом стал для россиян самым кровавым месяцем за всю полномасштабную войну: ликвидировано или ранено более 54 тыс. захватчиков.

"54 400 – почти все население российской Воркуты, где живет около 55 тысяч человек. Вдумайтесь. Один месяц – один город. Этот месяц для врага может обернуться еще большими потерями. Листья падают", – сделали неутешительный для захватчиков прогноз в Генштабе.

Также враг терял технику и вооружение.

В частности, уничтожен 1 танк, 7 боевых бронированных машин, 46 артиллерийских систем, 2 РСЗО и 1 средство ПВО.

Россияне также потеряли 9 наземных робототехнических комплексов и 936 БпЛА оперативно-тактического уровня.

Количество вражеской автомобильной техники и автоцистерн сократилось на 371 единицу, спецтехники – на 2 единицы.

Потери армии РФ на утро 2 ноября

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в октябре Силы обороны Украины нанесли российской армии рекордные потери за весь период полномасштабной войны. За месяц РФ потеряла убитыми и тяжелоранеными 54 400 военных.

В то же время украинские защитники освободили 96,2 кв. км территории, что на 10,4 кв. км больше, чем смогли захватить оккупанты.