Силы обороны впервые уничтожили новейшую российскую тяжёлую огнеметную систему ТОС-3 "Дракон": что о ней известно. Видео

Силы обороны Украины впервые подтвердили уничтожение новейшей российской тяжелой огнеметной системы ТОС-3 "Дракон". Удар нанесли бойцы 57-й отдельной мотопехотной бригады.

Об этом сообщил Telegram-канал "ЗСУ ДВИЖ" и опубликовал соответствующее видео. Несмотря на то, что машина была оснащена антидроновыми решетками и системами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), это не спасло ее от украинского удара.

ТОС-3 уничтожили во время движения вблизи Шебекино

Российская установка двигалась по трассе недалеко от Шебекино, когда ее заметили операторы 57-й ОМПБр. Украинские бойцы нанесли удар по вражескому огнемету прямо во время его движения, не дав россиянам использовать систему по назначению.

По сообщению военных, в результате поражения новейшая российская тяжелая огнеметная система была уничтожена.

Важность этого эпизода заключается в том, что ТОС-3 является одним из новейших образцов вооружения этого класса, а ее появление на фронте стало продолжением развития российской линейки тяжелых огнеметных систем ТОС.

Удар по установке во время движения также демонстрирует уязвимость даже новой техники, которую российская сторона пыталась дополнительно защитить от украинских беспилотников.

Что такое ТОС-3 "Дракон"

ТОС-3 "Дракон" – новейшая представительница российского семейства тяжелых огнеметных систем. Ее разрабатывали с учетом опыта применения ТОС-1А "Солнцепек" и ТОС-2 "Тосочка", стараясь объединить сильные стороны обоих предшественников.

В отличие от колесной ТОС-2, новая система получила гусеничное шасси танкового типа. Это позволяет ей лучше передвигаться по пересеченной местности и одновременно обеспечивает более высокий уровень защиты по сравнению с машиной на грузовом шасси.

Россия впервые публично продемонстрировала прототип ТОС-3 в 2024 году. Непосредственно на фронте эту систему начали фиксировать лишь значительно позже, а количество подтвержденных случаев ее боевого применения остается небольшим.

ТОС-3 "Дракон". Источник: Скриншот

Меньше ракет, но большая дальность

Одним из главных отличий "Дракона" от ТОС-1А стало новое пусковое оборудование. Если "Солнцепек" имеет 24 направляющие, то на ТОС-3 их 15 – три ряда по пять ракет.

Уменьшение боекомплекта россияне компенсировали использованием новых боеприпасов с большей дальностью. По открытым данным, для ТОС-3 заявляли дальность стрельбы примерно до 15–24 км в зависимости от типа боеприпаса и источника оценки. Точные характеристики системы и ее ракет российская сторона полностью не раскрывает.

Для сравнения, главным недостатком ТОС-1А была именно небольшая дальность – около 6 км. Из-за этого машина была вынуждена приближаться к переднему краю на опасное расстояние, что делало ее особенно уязвимой для артиллерии и ударных беспилотников.

ТОС-2 получила значительно большую дальность, но ее колесное шасси обеспечивало меньший уровень защиты. В ТОС-3 россияне попытались совместить боеприпасы с большей дальностью стрельбы с бронированным гусеничным шасси.

Характеристики ТОС-3 "Дракон". Источник: Скриншот

"Дракон" получил дополнительную защиту от дронов

Еще одна особенность новой системы – усиление защиты от современных средств поражения. На ТОС-3 были замечены дополнительные решетчатые экраны, которые должны защищать машину от ударов FPV-дронов, а также от средств радиоэлектронной борьбы.

На корпусе системы также устанавливали дополнительные элементы бронезащиты, в частности динамическую защиту "Контакт-5". Пусковую установку прикрывают дополнительные конструкции, призванные защищать направляющие и боеприпасы во время движения.

Эти решения напрямую связаны с изменениями на поле боя. Российские ТОС-1А неоднократно становились целями украинской артиллерии и беспилотников именно из-за необходимости приближаться к линии боевого столкновения для применения своих ракет.

ТОС-3 использует термобарические боеприпасы

Несмотря на название "тяжелая огнеметная система", ТОС-3, как и предыдущие машины этого семейства, не является огнеметом в привычном понимании. Ее основное вооружение – реактивные боеприпасы с термобарической боевой частью.

При взрыве такой боеприпас создает мощную взрывную волну и высокую температуру. Системы семейства ТОС предназначены прежде всего для поражения живой силы и позиций противника, в частности укреплений, зданий и других целей, где важно объемное воздействие взрыва.

Именно из-за характера боеприпасов ТОС-3 представляет значительную опасность для украинских военных и гражданской инфраструктуры в районах, попадающих в зону ее применения.

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