Силы обороны взяли под огневой контроль переправы через Черный Жеребец в Донецкой области: что это означает. Карта

После успешной наступательной операции "Вивальди" на севере Донецкой области украинские военные установили огневой контроль над всеми переправами через реку Черный Жеребец вблизи Лимана. Это существенно затруднило российским оккупантам переброску личного состава и резервов на правый берег реки, а также ослабило их наступательный потенциал.

Об этом рассказал пресс-секретарь 66-й отдельной механизированной бригады имени князя Святослава Храброго Василий Денисюк, сообщает "Суспильне". По его словам, благодаря наступательным действиям подразделений Третьего армейского корпуса украинским защитникам удалось оттеснить противника к реке и нарушить его логистику.

Что означает контроль над переправами через Черный Жеребец

В ходе четырёх этапов операции "Вивальди" Силы обороны приблизились к реке Чёрный Жеребец, которая протекает по территории Луганской и Донецкой областей и является левым притоком Северского Донца.

В результате украинские военные взяли под огневой контроль все переправы, по которым российская армия перебрасывала силы через реку. Это ограничило возможности оккупантов наращивать свои силы и оказывать давление на украинские позиции.

"Нам удалось максимально отбросить противника к реке Черный Жеребец, взять под контроль все переправы через эту реку. На данный момент у противника есть существенные проблемы с переброской живой силы через реку", — отметил Денисюк.

Несмотря на это, российские войска не прекращают попыток усилить свои подразделения на правом берегу. Для этого они перебрасывают дополнительные резервы с других направлений, пытаясь одновременно сдержать продвижение украинских защитников и продемонстрировать собственному командованию определенные результаты.

Карта боевых действий. Источник: Скриншот

Как изменилась интенсивность российских атак

По словам пресс-секретаря, оккупанты продолжают активно применять различные типы ударных беспилотников. Кроме того, они пытаются использовать неблагоприятные погодные условия для проведения атак.

В частности, российские подразделения активизируются во время дождей и туманов, когда возможности украинских разведывательных БПЛА ограничены. В то же время общая интенсивность вражеских атак на этом участке фронта снизилась.

Денисюк подчеркнул, что такая тенденция, прежде всего, связана с успешными действиями украинских военных. Благодаря контролю над логистическими маршрутами противник лишился возможности поддерживать прежний уровень давления на оборону ВСУ.

"Снижение интенсивности действий российских войск является прежде всего следствием успешных действий украинских сил. Противник лишен возможности оказывать давление на оборону украинских войск вследствие контроля над всеми логистическими направлениями", — пояснил пресс-секретарь 66-й ОМБр.

Напомним, украинские военные месяцами готовили операцию "Вивальди", которая позволила освободить значительные территории в Донецкой области и сорвать планы российских оккупантов. Одним из самых серьезных вызовов для бойцов стали российские беспилотники, операторы которых целенаправленно охотились на украинских военных.

Как писал OBOZ.UA, в рамках операции "Вивальди" украинские пограничники на Лиманском направлении методично уничтожали логистику российских оккупантов. Защитники атаковали транспорт противника, затрудняя подвоз личного состава, вооружения и боеприпасов на передовые позиции.