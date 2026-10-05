Силы обороны за сутки сократили численность армии РФ более чем на 2 тыс. оккупантов: данные Генштаба

В Генштабе озвучили новые да...

За сутки 4 октября украинские воины уничтожили еще 2020 российских захватчиков. Общие потери врага в личном составе выросли до 1 542 720 человек.

Также уничтожены сотни единиц вооружения и техники армии РФ. Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Потери России за сутки 4 октября

С учетом 2 020 оккупантов, отминусованных 4 октября, общие боевые потери РФ в личном составе достигли 1 542 720 человек.

Оккупанты также несли потери в технике и вооружении.

За сутки уничтожено 2 танка, 4 боевые бронированные машины, 3 РСЗО, 2 средства ПВО.

Враг потерял также 22 наземных робототехнических комплекса и 1 855 БПЛА оперативно-тактического уровня.

Россияне недосчитались и 727 единиц автомобильной и 5 единиц специальной техники.

Потери России в войне на утро 5 октября

Как сообщал OBOZ.UA, 4 октября стало известно, что Служба безопасности Украины атаковала военный аэродром "Ханская" в Республике Адыгея РФ. В результате атаки были поражены два российских истребителя – Су-35 и Су-34, а также склад боеприпасов.