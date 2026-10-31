Силы обороны нанесли удар по комбинату в Ростовской области, который производит ракетное топливо: повреждены цеха

В ночь на 31 октября Силы обороны атаковали российский комбинат "Каменский" в Ростовской области (РФ), где производят твердое ракетное топливо. В результате удара загорелся склад готовой продукции, кроме того, повреждены четыре производственных цеха.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ. Также под удар попали четыре склада материально-технического обеспечения российской армии на ВОТ Украины.

По данным Генштаба, минувшей ночью украинские военные атаковали предприятие российского военно-промышленного комплекса – комбинат "Каменский", расположенный в городе Каменск-Шахтинский (Ростовская область). Во время операции были использованы ударные беспилотники и береговые ракетные комплексы "Нептун" Военно-морских сил ВСУ.

"Подтверждено возгорание склада готовой продукции. Также повреждены четыре производственных цеха", – говорится в сообщении.

В результате удара загорелся склад. Источник: Генштаб

Что известно об атакованном объекте

"Комбинат "Каменский" входит в состав госкорпорации "Ростех" и специализируется на производстве твердого ракетного топлива. Его продукцию используют в реактивных системах залпового огня "Ураган", "Смерч" и "Торнадо-С", а также в баллистических, крылатых, аэробаллистических и межконтинентальных ракетах.

В частности, предприятие поставляет компоненты для ракет "Искандер-М", "Искандер-К", "Циркон" и "Кинжал", а также ракет Х-59М2 и зенитных боеприпасов для комплекса "Панцирь".

В Генштабе отметили, что поражение производства твердого ракетного топлива может ограничить возможности российской армии наносить удары по украинским городам из реактивных систем залпового огня.

Другие операции ВСУ

Кроме того, украинские военные поразили четыре склада материально-технического обеспечения оккупантов вблизи Харцызска и Докучаевска в Донецкой области, Нововасильевки в Запорожской области и Новоайдара в Луганской области.

"Силы обороны Украины, реализуя право на самооборону, гарантированное статьей 51 Устава ООН, продолжают системно принимать меры, направленные на подрыв военно-экономического потенциала российского агрессора и принуждение РФ к прекращению вооруженной агрессии против Украины", – говорится в сообщении.

Карта. Источник: deepstatemap.live

Напомним, 29 октября и в ночь на 30 октября Силы обороны поразили пусковую установку оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" в Курской области. Кроме того, под удары попали склады боеприпасов и материально-технических средств, а также ремонтные подразделения противника на ВОТ Украины.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в ночь на 27 октября Силы обороны Украины нанесли удары по ряду военных объектов российских оккупантов. Украинские подразделения поразили склады боеприпасов российской армии вблизи населенного пункта Дяково на Луганщине и Огороднего на Донетчине.