Силы обороны нанесли удар по штабу оккупантов в районе Бердянска: ликвидирован командир захватчиков, есть раненые

Ночью 18 ноября в районе временно оккупированного Бердянска Запорожской области прогремели взрывы. Под удар Сил обороны попал штаб российской армии.

У врага есть потери в живой силе, ликвидирован командир захватчиков. Об этом сообщил Telegram-канал Exile+.

"Сегодня ночью был нанесен удар по одному из штабов оккупантов-террористов в районе Бердянска. Командир – "200", есть тяжелые "300", – говорилось в сообщении.

Из текста остается непонятным, ограничилось ли количество ликвидированных захватчиков одним командиром – или в целом на концерт к Кобзону отправились больше оккупантов.

Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко утром 18 ноября писал, что примерно в 02:55 местные бердянские чаты начали сообщать о взрывах и стрельбе. Наибольшую активность фиксировали после 03:00.

"Жители района "Колония" сообщали про серии взрывов с интервалами примерно 30 секунд. Один из очевидцев в 03:10 утверждал, что насчитал уже 22 взрыва. Около 03:13 жители обсуждали зарево, заметное с улицы Мичурина в направлении улицы Баха, и возможный пожар. Предварительно поражен объект двойного назначения в бывшем "Амсторе". Детали уточняем", – отмечал Андрющенко.

О "взрывах в районе Бердянска" в 02:58 сообщали также агенты военного движения украинцев и крымских татар "Атеш".

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 18 ноября в Краснодарском крае РФ пожаловались на украинскую атаку. Взрывы в регионе звучали всю ночь подряд, вспыхнули пожары.

Под удар попали сразу два нефтеперерабатывающих завода на Кубани – Ильский и Афипский.