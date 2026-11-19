Силы обороны снова атаковали Крымский мост: что известно о последствиях попадания

В ночь с 18 на 19 ноября Крымский мост снова оказался под ударом Сил обороны Украины. По важной для врага переправе летели ракеты, всего прозвучало около 15 взрывов, часть из них – работа российской ПВО.

По предварительным данным, есть несколько попаданий в железнодорожную часть моста. Об этом сообщает "Крымский ветер".

Оккупационный "глава" Крыма Сергей Аксенов подтвердил новую атаку и сообщил, что движение по мосту временно перекрыто.

"Все ответственные службы находятся на рабочих местах. Проводится оценка причиненного ущерба", – написал он.

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