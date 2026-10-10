Силы обороны вновь нанесли удар по дронопорту "Цимбулово" в Орловской области: появились данные о последствиях

Силы обороны Украины нанесли очередной удар беспилотниками по дронопорту "Цимбулово" в Орловской области России. В результате атаки были поражены несколько объектов инфраструктуры.

Точка поражения связана с размещением и запуском БПЛА. О последствиях удара сообщил Telegram-канал Exilenova+.

Среди поражённых объектов — несколько бункерных помещений, одна пусковая установка реактивных беспилотников, а также зона хранения БПЛА.

Опубликованный снимок демонс... Источник: Exilenova +. Развернуть

Также на линейной производственно-диспетчерской станции "Самара" в России после попадания взорвались восемь резервуаров с нефтью, а площадь пожара превысила 15 тыс. кв. метров. Также повреждены участки трубопроводов и насосная станция, а сам пожар на объекте по состоянию на вечер 2 октября еще продолжался.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в России на фоне дефицита бензина, усугубившегося после украинских атак на нефтеперерабатывающие заводы, резко вырос спрос на электромобили. За январь–август 2026 года в стране было продано более 83 тысяч электромобилей и гибридов — против 43 тысяч за тот же период прошлого года.

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