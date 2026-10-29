Силы обороны уничтожили пусковую установку "Искандера": Зеленский рассказал подробности

Украинские военные нанесли меткие ракетные удары по врагу. В результате одного из них было поражено пусковую установку российского комплекса "Искандер", который враг использует для обстрела территории Украины баллистическими и крылатыми ракетами. В тот же день во время еще одного ракетного удара военные уничтожили два бомбардировщика Су-34.

Об этом вечером в четверг, 29 октября, сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Он рассказал о докладе военного командования.

Пораженная пусковая установка российского "Искандера"

ОТРК "Искандер". Источник: wikipedia.org

Где именно и когда ВСУ нанесли удар по "Искандеру", президент не уточнил.

Удары по пусковым установкам глава государства назвал частью противодействия баллистике. Он подчеркнул, что другой ее аспект – перехватчики, прежде всего для систем Patriot, которых Украине не хватает. По данным разведки, Россия уже готовит новые баллистические удары, поэтому Киев ждет от партнеров соответствующих решений.

"Сейчас есть информация от разведки о подготовке россиянами новых баллистических ударов. И нужны силы, чтобы сбивать все это российское зло", – сказал президент.

ВСУ уничтожили два Су-34

В тот же день во время еще одного ракетного удара украинские военные уничтожили два бомбардировщика Су-34. Зеленский поблагодарил военных за результат.

Су-34. Источник: Минобороны России / Facebook

"Мы провели два ракетных удара, уничтожены два российских Су-34, а также поражена пусковая установка "Искандера". Я благодарю вас, ребята, за результат!", – сказал президент.

Напомним, Военно-морские силы ВСУ сообщили, что нанесли ракетный удар по месту размещения российской авиации на аэродроме "Мариновка" в Волгоградской области РФ. В результате атаки были уничтожены два истребителя-бомбардировщика Су-34. Российская армия использует такую авиацию для ударов по Украине управляемыми авиабомбами.

Удар нанесли береговым ракетным комплексом "Нептун". Целью стало место размещения авиации противника на территории аэродрома "Мариновка", расположенного вблизи населенного пункта Октябрьский в Волгоградской области.

Как сообщал OBOZ.UA, Силы обороны Украины нанесли удары по объектам инфраструктуры российских ударных беспилотников в Брянской области России. В районе населенного пункта Нявля уничтожен склад хранения дронов типа "Герань", дронопорт и склад горюче-смазочных материалов.