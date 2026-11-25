Силы обороны уничтожили уникальный комплекс воздушно-космической разведки России: детали операции

В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины рассказали об уничтожении российского многофункционального разведывательно-информационного комплекса воздушно-космической обороны. Удар по важному военному объекту нанесли операторы дальнобойных средств ГУР в рамках deepstrike-операции.

Об успешном поражении сообщили в ГУР МО Украины. Подробности ведомство обнародовало в официальном Telegram-канале ведомства.

Речь идет о комплексе воздушно-космической обороны, известном под российским названием "МРИК-ВКО". Его использовали для наблюдения за воздушным и космическим пространством, а также сбора информации, необходимой для функционирования российских систем ПВО и ПРО.

Особую ценность этот объект представлял благодаря своим разведывательным возможностям. В частности, он был способен обнаруживать воздушные цели с малой радиолокационной заметностью, что затрудняло их обнаружение обычными средствами наблюдения.

Дальность обнаружения целей комплексом достигала 2500 километров. Это давало российской стороне возможность отслеживать, в частности, крылатые ракеты на значительном расстоянии.

Уничтожение такого объекта может ослабить возможности России по контролю воздушного и космического пространства, а также обеспечению информацией собственных систем противовоздушной и противоракетной обороны.

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