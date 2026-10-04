Силы обороны уничтожили ЗРК "Бук-М3" оккупантов в Запорожье и нанесли удар по месту запуска БПЛА в Донецке: подробности

В течение 3 октября и в ночь на 4 октября 2026 года Силы обороны Украины нанесли удары по ряду важных военных объектов российских оккупантов. Среди них – зенитный ракетный комплекс "Бук-М3" в районе населенного пункта Курошаны Запорожской области.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в официальном Telegram-канале. По его данным, в районе Донецка украинские военные также нанесли удар по месту хранения, подготовки и запуска ударных БПЛА противника.

В Генштабе отметили, что такие объекты относятся к приоритетным целям. Их систематическое поражение должно снизить способность РФ применять ударные беспилотники против гражданского населения Украины.

Кроме того, в районе города Климово Брянской области РФ украинские военные поразили станцию радиоэлектронной борьбы противника.

В районах Горняка, Ясиноватой и Донецка Донецкой области под удар попали телекоммуникационные узлы российских подразделений.

Еще одной целью стали ремонтные подразделения оккупантов в районах Веселой Тарасовки и Лисичанска Луганской области.

В Генеральном штабе подчеркнули, что работа по ключевым военным целям противника продолжается.

Как сообщал OBOZ.UA, за сутки 3 октября потери армии РФ выросли на 1 750 военнослужащих. По состоянию на утро 4 октября общие потери России в живой силе достигли около 1 540 700 человек.

Также за сутки российские войска потеряли 6 боевых бронированных машин, 49 артиллерийских систем, одну реактивную систему залпового огня и три средства ПВО. Кроме того, было уничтожено 13 наземных робототехнических комплексов, 1 742 БПЛА оперативно-тактического уровня, 527 единиц автомобильной и 5 единиц специальной техники.