"Система сработала отлично": украинские военные взяли в плен оккупантов с помощью дронов. Видео

Украинские военные с помощью наземного робота и дрона с громкоговорителем заставили двух российских оккупантов сдаться в плен. Беспилотник передал им требование сложить оружие, после чего захватчики вышли с поднятыми руками.

Подробности рассказали в Сухопутных войсках. Операцию провели дистанционно, чтобы не подвергать украинских бойцов опасности.

Как проходила операция

Операторы 159-й отдельной механизированной бригады сначала обнаружили местонахождение российских военных. После этого задействовали наземного робота с пулеметом и беспилотник, оборудованный громкоговорителем, благодаря чему двое оккупантов согласились сложить оружие и сдаться.

Оккупанты сдались в плен. Источник: Скриншот

Весь процесс проходил дистанционно: украинские защитники контролировали ситуацию и передавали команды противнику, не подвергая себя опасности.

"С воздуха передали предложение сложить оружие. Двое вышли с поднятыми руками. Далее – команды через громкоговоритель. Операторы следят за их выполнением. Робот контролирует участок", – отметили военные.

Техника успешно выполнила поставленную задачу, а двух пленных передали украинским военным из самоходного артиллерийского дивизиона.

Оккупанты сдались в плен. Источник: Скриншот

Напомним, бойцы Главного управления разведки взяли в плен двух оккупантов, устроив засаду на маршруте захватчиков. После этого защитникам пришлось преодолеть более 15 километров пешего перехода, водные преграды, постоянный огонь и охоту вражеских БпЛА.

Как писал OBOZ.UA, российский военнопленный рассказал о неудачном штурме Малой Токмачки в Запорожской области. По его словам, оккупантам обещали отсутствие серьезного сопротивления, однако их группу разбили, а сам он после неудачной попытки вернуться на фронт решил сдаться украинским защитникам.