Систематические удары по вражеской логистике продолжаются: Силы обороны уничтожают топливозаправщики и грузовики с боеприпасами. Видео

Силы обороны Украины продолжают наносить систематические удары по логистике российской армии на территории Донецкой области. В сентябре и октябре 2026 года зафиксировали четыре эпизода поражения вражеского транспорта.

Среди уничтоженных целей – два топливозаправщика бригады материально-технического обеспечения ВС РФ, а также два грузовика. Об этом пишет Telegram-канал "Досье шпиона".

Где Силы обороны поразили российский транспорт

На опубликованном видео показаны четыре эпизода ударов по логистическому транспорту российских войск в Донецкой области.

В районе Покровска уничтожили топливозаправщик бригады материально-технического обеспечения ВС РФ. Такое же транспортное средство поразили возле Мангуша.

Еще один эпизод зафиксировали в районе Новокрасновки. Там уничтожили грузовой автомобиль с боеприпасами, после чего произошла детонация.

Четвертый удар пришелся на грузовик возле Золотоусовки. Автомобиль также был уничтожен.

Когда происходили удары по логистике РФ

По информации Telegram-канала "Досье шпиона", все четыре эпизода приходятся на период с сентября по октябрь 2026 года.

Систематические удары по лог... Источник: Скриншот Развернуть

Систематические удары по лог... Источник: Скриншот Развернуть

Систематические удары по лог... Источник: Скриншот Развернуть

Напомним, в октябре Силы обороны Украины нанесли российской армии рекордные потери за весь период полномасштабной войны. За месяц РФ потеряла убитыми и тяжелоранеными 54 400 военных. В то же время украинские защитники освободили 96,2 квадратного километра территории, что на 10,4 квадратного километра больше, чем смогли захватить оккупанты.

Как сообщал OBOZ.UA, подразделения Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины подвели итоги работы за октябрь, зафиксировав рекордные показатели эффективности с начала полномасштабного вторжения. Благодаря высокой интенсивности вылетов и высокой точности ударов октябрь стал самым продуктивным месяцем по количеству ликвидированных сил противника.