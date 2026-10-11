Блог | Ситуация на фронте для российских войск значительно ухудшилась

Ситуация в зоне БД в режиме тишины.

Пока мы все ждем очередных хороших новостей от Третьего армейского корпуса, а они будут, хочу заметить, что у РОВ значительно ухудшилась ситуация еще по целому ряду участков в зоне БД.

В частности, на Харьковщине, помимо поджимающей Двуреченский плацдарм "Хартии", вытесняющей противника не только из зон Крейдяного и Коробочкиного, но и в самом Двуречном, были улучшены позиции СОУ в районе Вовчанских хуторов. Особенно это касается зоны ботанического заказника "Вовчанский" и Сиверскодонецкий.

В Донецкой области для противника стала меняться не в лучшую сторону ситуация на восточном фланге Славянско-Краматорского плацдарма, в зоне от Пискуновки до Рай-Александровки. Крайне позитивная тенденция по южному берегу Сиверского-Донца в районе "Крейдовой флоры".

На Константиновском направлении противник утратил инициативу в вопросах обхода города по флангам, в частности, заглох в районе Хрущовского пруда и Новодмитровки. На этом фоне СОУ не только продолжают контролировать северные районы Константиновки, но и продолжают контратаковать в центре города.

На Добропольском направлении начались явления, до боли напоминающие то, что мы видели в августе-сентябре 2025-го, когда российская 51-я ОВА попыталась прорваться к Доброполью и в результате понесла тяжелейшие потери. Именно тогда, возникший на направлении "пожар" был назначен тушить Михаил Драпатый. Действия того периода позволили значительно снизить продвижение противника и сейчас 1-й АК НГУ Дениса "Редиса" Прокопенко уже провел зачистку в районе Торского и создал ряд неприятных ситуаций для РОВ по фронту протяженностью 35 км. Думаю, скоро мы и об этом услышим.

При этом, совершенно незаметной для нашего информационного пространства прошла операция "Аудит", проведенная подразделениями 40-й ОБр МП в Донецкой области, что позволило расширить зону контроля СОУ на 5,6 км². Конечно, на фоне сотен квадратных километров от "Тройки" выглядит незначительным, но это тяжелейший труд, детальное планирование и задел на развитие инициативы. "Тройка" сейчас делает колоссальную и фундаментальную работу, но давайте, дорогие журналисты и телеканалы марафонского пула не забывать и про остальные подразделения, достигающих успехов в сложнейших зонах БД.

Но, как мне кажется, не меньшей интригой с выходом командующего 3-го АК бригадного генерала Андрея Билецкого с очередным официальным отчетом по итогам 4-го сезона "Вивальди" является ожидание освещения событий в межграничье Донецкой, Запорожской и Днепровской областей, на участке фронта в 70 км.

Здесь у противника явно вырисовывается коллапс.

Противник теряет контроль над важным переездом по трассе Н-15, по оба берега реки Мокрые Ялы.

После того как РОВ были вытеснены за пределы Новопавловского леса и Дибровского заказника, они оказались в крайне уязвимом положении по оба берега Воронной, с весьма неприятными для обороны рельефно-ландшафтными особенностями местности. Не буду скрывать, не удивлюсь, если в скором времени мы увидим оккупантов прячущихся в руинах Великой Новоселки, пытающихся реки Мокрые Ялы, Кашаглач и Шайтанку использовать как природные линии обороны.

Не лучше ситуация у противника в межречье Янчул-Гайчул. Здесь так же оказывается давление на их позиции по берегам и если просядет фланг по Великой-Новоселки, здесь все сыпаться начнет куда быстрее, чем можно себе представить.

На Ореховском направлении противник достаточно интенсивно пытался в последние недели включить режим безумного штурмовика, намереваясь инфильтровать в обход Малой Токмачки и Новоданиловки своих суицидников. Не получилось. Получилось то, что украинские подразделения противник стал фиксировать в районе "рабочки".

Так же у 58-й ОВА не выходит восстановить контроль над большей частью Степногорска и северными районами Плавней, хотя они сохраняют стабильный контроль над 3-м микрорайоном. Не мало сил 58-я ОВА кинула и на сохранение контроля по трассе 08-12 от Степового до Щербаков.

То есть, говорить про достаточное количество сил и средств у ГВ "Днепр" для масштабных операций – нет, их нет. И как только они будут исчерпаны, посыплется и этот участок.

А потому, октябрь, в режиме тишины, видится не менее интригующим, чем любой другой месяц этого года, а возможно даже больше.

Наблюдаем! И не посыпаем голову пеплом. Сыпать пепел на голову должны на Фрунзенской набережной.

Далі буде!