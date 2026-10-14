"Ситуация напряженная": в Силах обороны рассказали, что происходит на Александровском направлении. Карта

Российские войска пытаются усилить давление на украинские позиции на Александровском направлении и готовятся к возможному прорыву. Для этого оккупанты сосредотачивают личный состав, однако Силы обороны не дают им продвигаться вперед.

К тому же наши бойцы добиваются успехов на отдельных участках фронта. Об этом рассказал офицер батальона беспилотных систем 23-й отдельной механизированной бригады 20-го армейского корпуса оперативного командования "Юг" с позывным "Артист", передает Эспресо.

Ситуация на Александровском направлении

Как сообщил военный, ситуация на Александровском направлении остается напряженной.

"Враг пытается сосредоточить силы, чтобы оказать давление на нашу передовую. Но мы также наращиваем свои возможности, сдерживаем врага, не даем ему продвигаться дальше. У нас даже есть некоторые успехи на отдельных участках нашей ответственности по освобождению нашей земли", – подчеркнул он.

По словам офицера, за последние два года ведение боевых действий существенно изменилось. Массированные штурмы с привлечением бронетехники, которые ранее были распространенной тактикой российской армии, теперь происходят значительно реже. Зато все более важную роль на фронте играют беспилотные системы.

Карта. Источник: deepstatemap.live

На Александровском направлении российские войска редко используют тяжелую бронетехнику. Основной упор они делают на воздушные атаки с применением управляемых авиабомб, реактивных дронов типа "Шахед" и FPV-беспилотников с оптоволоконным управлением. Под такие удары попадают как позиции украинских защитников, так и населенные пункты вблизи фронта.

Впрочем, добавил "Артист", несмотря на смену вооружения и средств поражения, подход противника к наземному наступлению остается прежним. Российские подразделения пытаются небольшими группами пехоты проникать на новые позиции, сосредотачивать там дополнительные силы и готовить почву для дальнейшего прорыва.

"Но им это не удается", – подытожил офицер.

Как писал OBOZ.UA, ранее начальник по связям 7-го корпуса быстрого реагирования ДШВ Владимир Полевой рассказал, что оккупанты сосредоточили значительные силы на Гуляйпольском направлении и пытаются обойти Ореховский район обороны с флангов. Целью таких действий врага является приближение к Запорожью и перерезание важных логистических маршрутов украинских защитников.