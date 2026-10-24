"Ситуация крайне тяжелая, россияне заминировали дороги": Зеленский рассказал об операции по разблокированию Олешек

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о договоренности по гуманитарной операции по разблокированию оккупированных Олешек в Херсонской области. Планируется восстановить доступ к городу, чтобы доставить людям еду и медикаменты, а также помочь им выехать из зоны боевых действий.

Об этом глава государства сообщил в традиционном видеообращении. По словам Зеленского, реализация договоренности должна начаться в ближайшее время, однако ситуация остается крайне сложной из-за минирования дорог российскими оккупантами.

"Есть договоренность по Олешкам. Скоро должна начаться реализация, чтобы доступ в Олешки был разблокирован", – отметил президент.

Украина готовится разблокировать Олешки

Зеленский подчеркнул, что Украина готова выполнить свою часть договоренностей и рассчитывает на результативность американского посредничества. По словам президента, вопрос гуманитарной операции обсуждали некоторое время на разных уровнях.

"Надеемся, что удастся провести эту гуманитарную операцию – разблокировать Олешки, обеспечить доступ, чтобы доставить еду, медикаменты и чтобы люди могли выехать из этой зоны боевых действий", – сказал глава государства.

В то же время Зеленский подчеркнул, что российские войска заминировали дороги на оккупированной части Херсонщины, что значительно усложняет доступ к городу и проведение гуманитарных мероприятий.

Владимир Зеленский. Источник: Getty

Какая ситуация в оккупированных Олешках и что известно о гуманитарной операции

Напомним, оккупированные Олешки на Херсонщине оказались фактически отрезанными от внешнего мира. Город остался без регулярных поставок продуктов, а запасы еды, которую местные жители выращивали на собственных огородах, начали иссякать.

Оккупированные Олешки. Источник: Скриншот

Ситуацию осложняют заминированные дороги, опасность во время эвакуации и отсутствие доступа к медицинской помощи. Попытки договориться о гуманитарном коридоре для безопасного выезда жителей долгое время не приносили результата, а один из гуманитарных конвоев ранее попал под обстрел.

Европейский Союз призвал Россию обеспечить безопасный гуманитарный доступ к временно оккупированным Олешкам в Херсонской области и разрешить эвакуацию мирных жителей. Россия как оккупирующая держава должна соблюдать обязательства согласно международному гуманитарному праву.

Как писал OBOZ.UA, Украина и Россия подтвердили введение режима тишины на Херсонском направлении для проведения гуманитарной операции в оккупированных Олешках. Договоренность предусматривает доставку гуманитарной помощи и эвакуацию гражданских жителей из заблокированного города.