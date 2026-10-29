Теперь они летают на 500+ км: что известно о ракете "Длинный Нептун", которой Украина уничтожает российские аэродромы. Фото

Украина разработала ракету "Длинный Нептун" на основе противокорабельного " Нептуна", который приняли на вооружение в 2020 году. Новую модификацию испытали и применили в боевых условиях, а в октябре 2025 года ею ударили по российскому аэродрому "Борисоглебск" в Воронежской области.

Историю создания и развития украинских ракет семейства "Нептун" описывает издание Militarny. Согласно приведенным данным, новая версия получила более длинный корпус, увеличенный диаметр и измененную носовую часть. Ее разработали для поражения наземных целей, в частности объектов в глубине территории противника.

От противокорабельной ракеты

Разработка "Нептуна" началась в 2010 году в конструкторском бюро "Луч" по инициативе его руководителя Олега Коростелева. Сначала работы финансировали за счет собственных средств предприятия, а в 2012 году государство открыло опытно-конструкторскую работу по созданию новой ракеты.

После оккупации Крыма в 2014 году Украина потеряла часть военно-морских сил и береговых ракетных средств. Это усилило потребность в разработке собственного оружия для противодействия российским кораблям.

Ракета Р-360 комплекса "Нептун". 2020 год. Источник: militarnyi.com

Первые публичные летные испытания "Нептуна" состоялись 30 января 2018 года. В декабре того же года ракета уничтожила надводную цель, преодолев маршрут длиной 280 км. А 23 августа 2020 года береговой ракетный комплекс РК-360МЦ "Нептун" официально приняли на вооружение Вооруженных сил Украины.

Новые возможности

Изначальная версия ракеты Р-360 предназначалась прежде всего для поражения кораблей. Дальность стрельбы составляла от 7 до 280 км, а масса боевой части – 150 кг. В полете над морем ракета могла держаться на высоте 3–10 м над волнами и развивать скорость около 900 км/ч.

Пусковая установка комплекса... Источник: militarnyi.com Развернуть

Однако в ходе полномасштабной войны возникла потребность в модификации, способной поражать цели в глубине суши. Для этого потребовались другая система наведения и увеличенная боевая часть.

О разработке такой ракеты стало известно весной 2023 года. В декабре того же года тогдашний заместитель министра обороны Иван Гаврилюк публично назвал новую модификацию "Длинным Нептуном".

Дальность до 1000 км

В марте 2025 года президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что "Довгий Нептун" прошел испытания и успешно применялся в боевых условиях.

Первое официальное фото крыл... Источник: militarnyi.com Развернуть

Новая ракета получила индекс Р-360Л. По сравнению с первоначальной версией у нее более длинный корпус, больший диаметр, измененная носовая часть и увеличенные рули.

По опубликованным характеристикам, ракета комплекса "Нептун-Д" имеет следующие параметры:

- Дальность полета – до 1000 км.

- Длина – около 6 м

- Диаметр корпуса – 500 мм.

- Масса боевой части – 260 кг.

Также заявлена возможность полета над сложным рельефом, прохождения маршрута без спутниковой навигации и наведения на наземные цели. Исследователь ракетного вооружения Фабиан Хоффман предполагает, что ракета может использовать систему коррекции по рельефу местности TERCOM, которая помогает ориентироваться при отсутствии спутниковых сигналов.

Обновленная пусковая установка

"Длинный Нептун" получил новую пусковую установку на шасси Tatra. У нее два больших транспортно-пусковых контейнера квадратного сечения. Вероятно, новую конструкцию выбрали из-за увеличения размеров ракеты, которые затруднили использование старой установки.

Пусковая установка противоко... Источник: militarnyi.com Развернуть

В ночь на 14 ноября 2025 года Владимир Зеленский впервые опубликовал видео с обновленной пусковой платформой.

В то же время Украина разрабатывала и другие варианты ракеты семейства "Нептун". В октябре 2025 года Министерство обороны показало литовской делегации еще одну конфигурацию, которую называют "Толстым Нептуном". На ее корпусе заметны два боковых наплыва для дополнительного топлива.

Украинская крылатая ракета "... Источник: militarnyi.com Развернуть

Официальные характеристики этой версии не обнародовали. По оценкам, она может иметь боевую часть массой 150 кг и дальность полета 400–600 км.

Удар по аэродрому

15 октября Силы обороны Украины нанесли удар ракетами "Довгий Нептун" по аэродрому "Борисоглебск" в Воронежской области России. Согласно приведенным в материале данным, в результате атаки уничтожены как минимум четыре российских бомбардировщика Су-34, еще два самолета повреждены.

Этот удар стал одним из примеров боевого применения украинской ракеты для поражения наземных военных объектов на значительном расстоянии.

Ракета "Нептун", которую изначально создавали для борьбы с кораблями, превратилась в семейство вооружения с различными конфигурациями и назначением. При этом часть характеристик новых модификаций остается непубличной.

Сравнение трех версий украин... Источник: militarnyi.com Развернуть

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