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Терроризм по согласованию: Украину хотят довести до состояния, когда она согласится на любые условия
Россияне атаковали Киев. Архивное фото.
Источник: ГСЧС Киева
Представьте ситуацию.
К вашему дому каждый день приходит сосед. Разбивает окна, поджигает дом, убивает родных.
Вы берете топор, чтобы защититься. И тут прибегает целая улица миротворцев:
– Положи топор! Не провоцируй соседа! Мы же договариваемся!
А сосед тем временем уже несет канистру с бензином, чтобы сжечь ваш дом.
Примерно так сегодня выглядит мировая дипломатия.
Россия запускает сотни дронов. Ударяет по электростанциям, домам, городам. Оставляет людей без света и тепла. Убивает людей в супермаркетах и магазинах.
А Украине объясняют, почему не стоит наносить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.
Ведь это же эскалация!
То есть сжигать украинские города – предмет переговоров. А лишать агрессора возможности их сжигать – проблема.
И я все чаще спрашиваю себя: это такая хитрая дипломатия или уже фактический карт-бланш на террор????
Ведь создается впечатление, что Украину хотят не столько привести к миру, сколько довести до состояния, когда она согласится на любые условия.
Заморозить. Отключить электричество. Исчерпать. И предложить капитуляцию в красивой обложке с надписью "МИР".
Но есть одна проблема.
Мир, в котором жертве связывают руки, а нападающему оставляют топор, – это не мир.
Это приглашение к следующему убийству.
И знаете, что самое страшное?
Когда в следующий раз будет гореть дом кого-то из этих миротворцев, они будут ужасно удивляться:
– А нас за что?
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