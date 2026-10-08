"Тела собирали по частям": парамедики показали, как спасали людей после удара РФ по Краматорску. Видео
Последствия российского удара по Краматорску.
Источник: Коллаж OBOZ.UA
8 октября российская бомба поразила Краматорск в Донецкой области. Под ударом оказались два рейсовых автобуса с пассажирами и прохожие, 33 человека погибли.
Об этом сообщила Национальная полиция Украины. Правоохранители обнародовали видео работы полицейских-парамедиков, которые оказывали помощь тяжелораненым.
На месте трагедии полицейские спасали пострадавших, хотя сами находились под прицелом вражеских дронов. Из-за угрозы повторных обстрелов им приходилось прерывать работу.
Полицейские работают на мест...
Источник: Национальная полиция Украины
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Полицейские работают на мест...
Источник: Национальная полиция Украины
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Раненым оказывают помощь в Краматорске.
Источник: Национальная полиция Украины
Некоторые погибшие настолько сильно обгорели, что их тела приходилось собирать по частям. В настоящее время продолжается идентификация погибших.
Правоохранители продолжают документировать последствия военного преступления России.
Сгоревший автобус после росс...
Источник: Национальная полиция Украины
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Сгоревший автобус после росс...
Источник: Национальная полиция Украины
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Сгоревший автобус после росс...
Источник: Национальная полиция Украины
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Ранее OBOZ.UA сообщал, что 8 октября в результате российского удара по Краматорску погибли 33 человека, ещё 18 получили ранения. Оккупанты применили планерную авиабомбу УМПБ Д-30 СН с боевой частью весом около 100 кг.
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