"Точно не антенны": Россия начала атаковать Украину дронами с "усами". Фото

Россия начала применять против Украины ударные дроны с необычной конструкцией, напоминающей "усы". На данный момент точно неизвестно, для чего россияне установили эти элементы на беспилотниках.

Об этом в Telegram сообщил советник президента по вопросам развития технологических направлений обороны Сергей Бескрестнов "Флеш". Также он опубликовал соответствующее фото.

"Мы пока точно не знаем, зачем нужны эти усы. Это точно не антенны", – написал он.

Дрон з "вусами" Источник: Telegram/Сергій "Флеш"

Версии о назначении "усов"

Точное назначение новой конструкции пока остается неизвестным. В то же время в комментариях под постом Бескрестнова пользователи выдвинули несколько предположений о возможном назначении необычных элементов.

В частности, один из комментаторов предположил, что это могут быть контактные "усы", которые используются для поражения небольших целей, например линий электропередач или башен.

Дрон з "вусами" Источник: Telegram/Сергій "Флеш"

Другой пользователь предположил, что конструкция может выполнять роль дополнительного триггера детонатора, подобного тому, что применяется на FPV-дронах.

Еще одна версия заключается в том, что "усы" могут быть элементом управления. По предположению комментатора, это может быть рулевое устройство с плоскостью, вращающейся на сервоприводе.

В то же время ни одна из этих версий пока официально не подтверждена.

Россия совершенствует ударные дроны

Напомним, 30 сентября Россия впервые применила реактивный беспилотник с кумулятивно-режущей специальной боевой частью (КРСН). По словам специалиста по системам радиоэлектроники и связи Сергея Бескрестнова, такой боезаряд разработан для поражения высоковольтных опор и железных мостовых конструкций.

"Герань-4". Ілюстративне фото. Источник: РосЗМІ

Конструкция КРСН предусматривает основной заряд весом 40 кг и четыре дополнительных модуля поражения. Бескрестнов предположил, что российские войска могут планировать атаки на важные высоковольтные линии электропередачи.

Кроме того, российские войска уже более года используют "Шахеды" и "Герберы" в качестве носителей для FPV-дронов. По словам Сергея Бескрестнова, на один беспилотник могут крепиться по два FPV, которыми управляют через LTE-модем, однако эффективность такой конструкции остается низкой.

Как писал OBOZ.UA, Россия начала применять против Украины реактивные "Шахеды", которые фактически сразу после производства отправляются на боевые задания. На обломках сбитых дронов Сергей Бескрестнов обнаружил маркировку с датами изготовления деталей – 3 и 4 сентября 2026 года, отметив, что сами беспилотники были собраны еще позже.