"Это можно остановить": Зеленский сказал, сколько баллистических ракет накопила РФ

Россия накапливает запасы баллистики для зимних ударов по Украине. Сейчас в арсенале агрессора около 700 ракет разных типов.

Ежемесячно с конвейеров российских военных заводов сходят до 140 баллистических ракет, на 70% состоящих из иностранных комплектующих. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время онлайн-выступления в американском Институте Гудзона в Вашингтоне, пишет 24 канал.

Россия накапливает баллистику для ударов по Украине

Государство-агрессор готовится к зимнему террору и накапливает баллистику.

Ежемесячно российская промышленность производит 140 баллистических ракет в месяц. Сейчас запасы врага составляют около 700 единиц.

При этом международное сообщество может помешать России постоянно пополнять свой ракетный арсенал. Ведь российское ракетное производство чрезвычайно зависит от иностранных комплектующих.

"Около 70% компонентов в каждой баллистической ракете происходят из других стран – Азии, Соединенных Штатов и Европы", – подчеркнул Зеленский.

Он призвал иностранных партнеров принять решительные меры против компаний, которые продолжают поставлять необходимые детали российской стороне. По его словам, именно эти фирмы обеспечивают агрессора техническими возможностями для производства оружия.

"Вы можете это остановить, потому что это ваши компании. Всемирные компании продают эти компоненты России", – обратился к партнерам Зеленский.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Зеленский рассказал, сколько ракет для Patriot предоставили США за 90 дней. Речь идет о 24 единицах – при потребности не менее чем в 350 в месяц.

Для сравнения президент упомянул, что за первые несколько суток войны на Ближнем Востоке было использовано более 2 тыс. таких перехватчиков.