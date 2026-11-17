"Это лучшая работа в мире": в ГУР показали, как операторы дронов уничтожают врага на Запорожье. Видео

В структуре Главного управления разведки есть спецотряд UAV Tosen (в составе Международного легиона ГУР). Бойцы Tosen сейчас работают в Запорожской области. И здесь работа операторов дрона не заканчивается после вылета: если дрон садится в поле, его ищут, ремонтируют и снова готовят к работе.

Об этом рассказали в ГУР. В Управлении показали работу спецотряда UAV Tosen, воины которого отметили: площадь, которую на передовой контролируют украинские дроны, растет, из-за чего меняется и специфика работы.

Дроны на передовой

"Если есть желание и хочешь победить, хочешь заниматься этой работой, то это не будет рутиной. Это будет лучшая работа в мире", – уверены воины.

Военные отмечают: чем дольше украинские операторы БПЛА контролируют поле боя, тем тяжелее противнику.

"Дистанции растут: если раньше дроны преодолевали 5-10 километров, то сейчас работают на расстояниях 15, 18, 20 и более километров", – рассказывают в UAV Tosen.

Именно поэтому меняются "графики работы" операторов дронов. Если дрон садится в поле, его ищут, ремонтируют и снова готовят к работе.

Ежедневную работу бойцов UAV Tosen, контролирующих небо, показали в другом видео. Ниже зафиксированы эпизоды уничтожения живой силы и военной техники оккупантов; также видно, как российские военные пытаются спастись от украинских ударов.

Middle strike Украины

Дистанции применения украинских БпЛА увеличиваются не только непосредственно на линии соприкосновения, и наши защитники все чаще наносят удары по целям, расположенным далеко от границы с Россией. Сейчас на расстоянии 1–1,5 тысячи километров уже сложно найти объекты, которые не охраняются средствами ПВО и другими защитными сооружениями.

Как говорит командир подразделения ГУР "Вектор", российская противовоздушная оборона вынуждена прикрывать все больше территорий, что затрудняет защиту всех важных объектов.

Напомним, например, как 30 октября под удар попали пять крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России, а также несколько более мелких предприятий. Украинские военные поразили объекты даже в удаленных от фронта регионах, в частности в Сибири.