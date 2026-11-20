"Это преступления, Путин считает себя выше закона": Франция требует созвать Совбез ООН из-за атак РФ

Франция инициировала созыв заседания Совета Безопасности ООН из-за российских ударов по Киеву, в результате которых погибли мирные жители и были повреждены посольства Австрии и Нидерландов. В Париже решительно осудили действия страны-агрессора и подчеркнули, что Москва должна ответить за содеянное.

Об этом сообщил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро в соцсети X. Французский дипломат заявил, что российский диктатор Владимир Путин ошибочно считает себя выше международных правил. Он также заверил, что Париж не намерен ослаблять давление на Россию.

Франция требует ответа от России

Барро подчеркнул, что очередные российские атаки на украинскую столицу привели к гибели мирных жителей и повреждению дипломатических представительств европейских государств.

"Кремль вновь нанес удар по Киеву. Погибли мирные жители. Пострадали посольства Австрии и Нидерландов", – отметил глава французской дипломатии.

Глава МИД Франции назвал действия России преступлениями и сообщил об инициативе созвать заседание Совета Безопасности ООН. Он подчеркнул, что Москва должна ответить за содеянное.

"Это преступления. Франция самым решительным образом осуждает их. Я обратился с просьбой созвать заседание Совета Безопасности ООН. Россия должна будет там ответить за свои действия", – заявил Барро.

Барро раскритиковал Путина

Французский министр также выразил солидарность с украинским народом, Австрией и Нидерландами на фоне российских атак.

Отдельно он обратился к российскому диктатору Владимиру Путину, подчеркнув, что тот не может ставить себя выше установленных правил.

"Владимир Путин считает себя выше правил. Это не так. Мы не будем ослаблять давление", – подчеркнул Барро.

Пост министра иностранных дел Франции в X. Источник: Скриншот

Напомним, в ночь на 20 ноября Россия устроила массированную комбинированную атаку на Украину. Страна-агрессор подняла в воздух стратегическую авиацию и запустила ракеты различных типов, также по украинским городам летели ударные дроны.

Как писал OBOZ.UA, 20 ноября во время массированной атаки РФ на Украину воздушное пространство Польши нарушили две российские крылатые ракеты и реактивный беспилотник. Один из взрывов произошел примерно в 45 км от украинской границы, возле населенного пункта Хмелек.