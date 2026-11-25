Этой зимой должны появиться первые прототипы и начаться испытания: Зеленский провел совещание по антибаллистической программе FREYJA

Украина продолжает работу над собственной антибаллистической системой в рамках программы FREYJA. Этой зимой должны появиться первые прототипы и начаться их испытания. В то же время одной из главных задач остается ускорение поставок ракет для имеющихся украинских систем противовоздушной обороны.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении. По его словам, Украина пока не получила позитивных сигналов от США относительно ускорения поставок ракет, а предусмотренные поставки задерживаются.

Украина работает над собственной антибаллистической системой

Зеленский сообщил, что провел совещание по программе FREYJA, которая предусматривает создание украинской антибаллистической системы.

По словам президента, работа над проектом продолжается постепенно и охватывает решение вопросов с поставками необходимых компонентов и другими техническими аспектами. Уже начался процесс интеграции составляющих, чтобы объединить возможности всех участников программы в единую систему.

"Нужно эффективно объединить все возможности участников программы FREYJA, чтобы эта система действительно заработала", – подчеркнул Зеленский.

Президент поблагодарил страны и компании, присоединившиеся к разработке. Он также подтвердил, что первые прототипы и испытания ожидаются этой зимой.

Украина ожидает ракеты для ПВО от партнеров

Отдельно во время совещания обсудили необходимость ускорить поставки ракет для украинской противовоздушной обороны. Речь идет, в частности, о боеприпасах для американских комплексов Patriot и других систем, которые используют Силы обороны Украины.

Зеленский отметил, что пока Соединенные Штаты не подали позитивных сигналов относительно возможности ускорить поставки, а предусмотренные поставки продолжают задерживаться.

"Ключевое сейчас – ускорить поставки ракет от партнеров. Ракет для "Пэтриотов", ракет для других наших систем, которые нужны и могут помочь именно сейчас", – заявил президент.

В то же время Украина продолжает работу над собственными средствами противодействия баллистическим угрозам, рассматривая программу FREYJA как долгосрочное направление укрепления противовоздушной обороны.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина завершила выполнение своей части работ в рамках совместного европейского проекта по созданию противобаллистической ракетной системы Freyja. Президент Украины Владимир Зеленский призвал десять государств-партнеров ускорить работу, чтобы коалиция могла как можно скорее начать испытания системы перехвата.