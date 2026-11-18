Блог | Этой зимой Путину будет не до слез на крымской сцене

Они говорят, что мы можем через тот мост поскакать на Майдане или выпустить очередную почтовую марку, зато в Киеве... Зато у вас... Зато мы вам...

Я берусь за голову от осознания их эмоциональной незрелости. Как будто мы играем в какую-то игру "кто кого". Тысячи невинных украинцев убиты, но для них это какая-то азартная игра, как для зависимых. Они повышают ставки, убивая, и не осознают, как низко пали.

Итак, около 60% бензина в Крым завозили небольшие (по сравнению с бензовозами) автомобили перекупщиков. Перекупщики "мотались" в Краснодар, кто-то там получал по шапке за то, что с крымскими номерами он недостаточно русский. Кто-то переплачивал заправке и теснил местные автомобили, забирая половину дневного запаса бензина в свои какие-то промышленные канистры, и по дорогам незаконного моста в Крым вез партию на перепродажу. Лавочка прикрыта.

Цены взлетят еще выше. Будет же дефицит чего только можно. Мне отдельно интересно, куда они будут "экспортировать" украденное зерно и не только – ведь из Азова теперь его просто не вывезешь, потому что путь в Черное море под арками моста заблокирован. Помню, еще до оккупации в Бердянске наши машины вдоль дорог, забитые зерном, ехали к НАШИМ портам. Машин было, на мой гражданский взгляд, очень много – они стояли в очереди к порту. Мне этот "экспорт" россиян не дает покоя – ведь если вы мародеры, то с какой стати вам экспорт?

Эмоциональная составляющая: путин пустил слезу на сцене в оккупированном Крыму, думая, что вошел в историю как собиратель земель. Чужих земель, но, по его же мнению, "там, гдє ступіла нога російкого солдата... там наше..." Если пустил слезу – значит, ему это было невероятно важно. Где-то там внутри его циничной сущности есть слабое место – и мы по нему ударили.

Ну и зима. Климат в россии хуже, чем у нас. Климат Крыма – тоже не Африка. Прошлой зимой я так сильно замерзла, что отогревалась всю весну(. Во всех смыслах – психологическое состояние было плохим после холода в доме, когда не было ни света, ни отопления, ни воды. Этой зимой мы потащим их за собой, и этот факт греет.