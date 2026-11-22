В этом году Украина планирует изготовить до тысячи ракет "Нептун": гендиректор КБ "Луч" рассказал подробности

Украина продолжает развивать собственное ракетостроение, однако пока не может производить вооружение в объемах, сопоставимых с российскими. В частности, украинское конструкторское бюро "Луч" в 2026 году планирует произвести сотни крылатых ракет "Нептун", тогда как Россия только за первые семь месяцев года применила против Украины почти 1500 крылатых и баллистических ракет.

Об этом заявил руководитель КБ "Луч" Олег Коростелев. Информацию опубликовало американское издание The Wall Street Journal (WSJ).

Таким образом, украинская оборонная промышленность, несмотря на быстрый рост во время полномасштабной войны, столкнулась с системными препятствиями. Среди них – недостаточное финансирование, нехватка работников, российские удары по производственным объектам и рассредоточенность предприятий.

Украина производит сотни ракет "Нептун"

Одним из главных направлений украинского ракетостроения остается разработка и производство ракет "Нептун". Их созданием конструкторское бюро "Луч" начало заниматься еще в 2010 году. Однако, как рассказал генеральный директор предприятия Олег Коростелев, полноценное финансирование проекта начало поступать лишь в конце 2020 года.

В 2026 году Украина планирует изготовить сотни таких ракет, но общее количество может приблизиться к тысяче.

В то же время производственные возможности украинского предприятия остаются ограниченными по сравнению с масштабами российского ракетного производства. За первые семь месяцев года Россия выпустила по Украине 873 крылатые и 606 баллистических ракет.

Это создает значительный дисбаланс между количеством вооружения, которое Украина способна изготовить самостоятельно, и масштабами ракетных атак страны-агрессора.

От "Москвы" до дальнобойного оружия

Украинская ракета "Нептун" стала особенно известна после поражения российского крейсера "Москва" в апреле 2022 года. Тогда украинские военные применили противокорабельные ракеты, продемонстрировавшие способность отечественного вооружения поражать крупные военные цели противника.

Изначально комплекс разрабатывался для уничтожения кораблей и судов. Позже Украина начала работать над расширением его возможностей, в частности над созданием модификации для поражения наземных объектов.

Одной из таких разработок стал "Длинный Нептун", дальность полета которого составляет до 1000 километров. Это существенно расширяет потенциальные возможности применения украинской ракеты.

Таким образом, "Нептун" постепенно превратился из противокорабельного комплекса в основу для разработки других образцов украинского ракетного вооружения.

Почему Украина не может производить больше ракет

Одним из главных препятствий для увеличения производства Коростелев называет нехватку финансирования. По его словам, разработка "Нептуна" долгое время не получала необходимой государственной поддержки, хотя работа над ракетой продолжалась годами.

Дополнительной проблемой стали российские удары по украинской промышленности. Оборонные предприятия вынуждены рассредоточивать производство, искать защищенные помещения и тратить ресурсы на безопасность объектов.

В то же время в Украине работает значительное число оборонных производителей, конкурирующих за государственные заказы. В стране работают более 1300 компаний оборонного сектора. Такая раздробленность затрудняет концентрацию средств на наиболее эффективных производственных площадках.

Еще один фактор – дефицит квалифицированных кадров. Часть специалистов уехала за границу или была мобилизована, поэтому даже предприятия с большим количеством заказов не всегда могут расширить производство.

Россия производит тысячи реактивных дронов, Украина – сотни

Отставание заметно не только в производстве ракет. Россия способна производить около 3000 реактивных беспилотников ежемесячно.

Для сравнения, КБ "Луч" производит более 1000 реактивных дронов "Паляниця" в год. Это еще один пример разницы в производственных масштабах двух стран.

Кроме того, Украина до сих пор зависит от поставок современных зенитных ракет из США и европейских государств, поскольку у нее нет налаженного серийного производства собственных современных зенитных ракетных комплексов.

Украинские оборонные компании переносят производство за границу

Из-за финансовых трудностей и проблем с безопасностью украинские производители все активнее ищут возможности для работы за границей. Часть предприятий переносит туда штаб-квартиры, отдельные производственные процессы или привлекает иностранных инвесторов.

В частности, Ark Robotics разместила штаб-квартиру и часть производства в Эстонии. Компания Uforce организует производство морских беспилотников в американском штате Орегон. Другие предприятия уже производят дроны в Великобритании и Германии.

Производитель дальнобойных ракет и беспилотников Fire Point рассматривает возможность продажи доли бизнеса. Компания Swarmer, которая специализируется на военном искусственном интеллекте, вышла на Нью-Йоркскую фондовую биржу и базируется в Техасе.

Генеральный директор Uforce Олег Рогинский пояснил, что работа за рубежом открывает доступ к финансированию и более крупным рынкам.

"Это доступ к деньгам и крупным рынкам, тогда как производить продукцию в Украине становится все сложнее", – отметил он.

Даже стремительный рост украинского производства беспилотников – от нескольких сотен единиц в 2022 году до запланированных более 7 миллионов в 2026 году – не устраняет основных проблем оборонной отрасли. Для дальнейшего развития ей нужны стабильное финансирование, квалифицированные работники и безопасные условия для расширения производства.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Военно-морские силы ВСУ изменили подход к применению ракетного комплекса "Нептун" и начали использовать приобретенный опыт для поражения наземных целей российского военно-промышленного комплекса. Такое решение позволило расширить возможности украинского оружия и наносить удары по объектам противника далеко за пределами морской акватории.