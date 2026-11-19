Цифра впечатляет: в Минобороны раскрыли, сколько вражеских целей "подстрелили" украинские дроны с начала года
Силы обороны в этом году пор...
Источник: Минобороны
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С начала 2026 года украинские военные с помощью беспилотников поразили более 2 миллионов целей российских оккупантов. Среди них – более 320 тысяч российских военных, которых ликвидировали или тяжело ранили. Больше всего поражений зафиксировано в октябре – более 257 тысяч.
Об этом сообщило Министерство обороны Украины. Все зафиксированные поражения внесли в боевую систему DELTA и верифицировали специалисты Brave1.
Количество пораженных целей растет
За неполные 11 месяцев 2026 года количество поражений российских целей украинскими беспилотниками постепенно увеличивалось. Если в январе подразделения Сил обороны поразили около 105,8 тысячи целей, то в октябре этот показатель превысил 257 тысяч.
По данным Минобороны, помесячная динамика выглядит так:
январь – около 105 800 поражений;
февраль – около 105 300;
март – около 157 200;
апрель – около 160 730;
май – около 181 128;
июнь – около 200 220;
июль – около 226 370;
август – около 252 460;
сентябрь – около 255 930;
октябрь – около 257 264;
1–17 ноября – около 97 690.
Самым результативным месяцем пока стал октябрь: тогда украинские подразделения беспилотных систем поразили более 257 тысяч вражеских целей. Это почти в 2,5 раза больше, чем в начале года.
Какие цели уничтожают украинские дроны
В Минобороны подчеркнули, что дроны остаются одним из ключевых средств поражения противника на поле боя. Беспилотники Сил обороны Украины уничтожают не только российскую живую силу, но и технику, вооружение и объекты, обеспечивающие ведение боевых действий.
Среди основных целей:
средства противовоздушной обороны (ПВО);
системы радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронной разведки (РЭБ/РЭР);
беспилотники разных типов и размеров;
автомобильный и мототранспорт;
бронетехника;
катера и лодки;
наземные роботизированные комплексы;
командные пункты;
склады;
телекоммуникационное оборудование.
Как сообщал OBOZ.UA, потери России в войне превышают темпы набора. По данным Генштаба ВСУ, потери российской армии в 2026 году уже превысили 420 тысяч человек – в среднем по 1307 человек ежедневно. В то же время интенсивность потерь в конце года заметно возросла. Октябрь 2026 года стал для российских войск месяцем с наибольшими потерями за все время полномасштабного вторжения, а в ноябре среднесуточный показатель достиг 2269 человек.
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