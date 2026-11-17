Цифры стремительно растут: сколько операторов БПЛА теряет Россия в войне против Украины

Российская армия все чаще теряет операторов беспилотников в войне против Украины. В базе данных проекта "Хочу вернуть" за период с февраля 2022 года по 1 января 2026-го содержится 1853 записи о российских операторах БПЛА, которые погибли или получили ранения.

Об этом сообщил проект "Хочу жить" в своем Telegram-канале. Там отметили, что с 2024 года число потерь среди операторов БПЛА начало стремительно расти, и эта тенденция только усиливается.

В то же время эти данные не отражают реального числа погибших и раненых специалистов беспилотных подразделений. Дело в том, что военнослужащих, которых при жизни переводили из таких подразделений в штурмовые части, после гибели нередко записывают уже в пехотные потери. В результате часть погибших операторов БПЛА не попадает в соответствующую статистику.

Даже эта неполная статистика свидетельствует о четкой тенденции: российские операторы БПЛА все чаще гибнут на поле боя, и число таких потерь продолжает расти.

В "Хочу жить" предостерегли от рекламы российского военного ведомства, которое продвигает так называемый контракт на службу в подразделениях БПЛА как возможность избежать штурмов и снизить риск для жизни. Однако он не защищает от произвола командования:военнослужащего могут в любой момент перевести в штурмовую пехоту, отправить на передовую и привлечь к обычным пехотным задачам.

В то же время опасность угрожает операторам беспилотников и без такого перевода. Украинские военные охотятся на них не только на передовой, но и в тылу. В качестве примера проект привел потери среди военнослужащих элитного центра "Рубикон".

В "Хочу жить" назвали контракт очередной ловушкой российской мобилизационно-репрессивной машины, призванной отправить как можно больше мужчин на бессмысленную войну.

Напомним, издание Financial Times, проанализировав данные Росстата, оценило количество российских военнослужащих, ликвидированных в Украине, примерно в 550 тысяч по состоянию на август 2026 года. Если зафиксированные темпы смертности сохранятся, к концу года эта цифра может вырасти до 650 тысяч. В то же время реальные потери, вероятно, еще больше, поскольку смерти регистрируют с задержкой.