"Здесь обретается Независимость": Зеленский на видео с фронта поздравил защитников с праздником и отметил их подвиг в войне. Видео

Президент Владимир Зеленский приехал на передовую и поздравил украинских защитников и защитниц. Глава государства отметил подвиг украинских воинов в борьбе против агрессора.

Зеленский подчеркнул, что именно на фронте обретается Независимость Украины. Соответствующее обращение президент опубликовал в Telegram.

День защитников и защитниц Украины

По словам украинского президента, путь к миру пролегает лабиринтами окопов. Также Зеленский подчеркнул, что начало устойчивости всей страны берет именно на фронте.

"Фронт. Здесь обретается Независимость. И путь к миру пролегает этими лабиринтами, такими коридорами. И когда говорим: "Украина держится", то вот начало эта устойчивость берет именно на фронте, в таких пунктах управления и на каждой нашей позиции, где Украина есть, потому что у Украины есть защитники, защитницы. Наши воины", – говорится в обращении.

Также Зеленский поблагодарил военнослужащих, которые стоят на защите жизни и ценностей, а также украинского будущего.

"Благодарю вас. Всем, кто на защите нашей жизни, наших ценностей, украинского права быть и нашего будущего – всего нашего государства. Благодарю всех, кто носит на плечах шеврон и держит на плечах Независимость", – заявил президент.

Зеленский в День защитников и защитниц Украины почтил память воинов, которые отдали за Украину самое дорогое – свою жизнь.

"Почитаем их память. Тех, благодаря которым мы сегодня можем жить и строить будущее нашей страны. Бережем память о каждом и каждом. Вечное почтение и благодарность нашим героям", – написал Зеленский.

Как сообщал OBOZ.UA, Зеленский посетил пункт управления 66-й отдельной механизированной бригады имени князя Мстислава Храброго, которая ведет боевые действия на Лиманском направлении. Он встретился с бойцами, вручил воинам государственные награды, а также пообщался с руководством бригады о задачах и необходимых потребностях.