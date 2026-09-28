Тысячи потерь и самоубийств: появились интересные данные о российской дивизии, наступающей на Запорожском направлении

Киберподразделение партизанского движения "Атеш" получило внутренние документы 127-й мотострелковой дивизии РФ, подразделения которой ведут боевые действия на Запорожском направлении. В документах говорится о тысячах погибших, пропавших без вести и раненых военных, а также о многочисленных случаях самовольного оставления частей (СОЧ) и самоубийств.

Об этом сообщили в "Атеш". Там подчеркнули, что данные из документов существенно отличаются от информации из других источников.

Раскрыты масштабы потерь 127-й дивизии РФ

Согласно внутренним документам 127-й дивизии РФ, по состоянию на 5 марта 2025 года с начала полномасштабной войны погибли 1762 военнослужащих, еще 1863 считались пропавшими без вести, а 9018 получили ранения. В дивизии также насчитывалось 228 военнослужащих с инвалидностью, 12 из них нуждались в протезировании.

В то же время эти цифры существенно отличаются от данных одной из механизированных бригад ВСУ. По ее информации, только в сентябре 2025 года безвозвратные потери подразделений 127-й дивизии составили 1215 человек – это более чем в 12 раз превышает среднемесячный показатель, рассчитанный по внутренней справке.

Отдельно отмечается, что 706 военнослужащих более полугода считались пропавшими без вести. Из них в отношении 55 уже оформили документы о признании погибшими, 481 дело передали в суд, еще 170 оставались на рассмотрении.

Документы также свидетельствуют о проблемах с выплатами семьям погибших: единовременную помощь не получили 24 семьи, а страховые выплаты – еще 27.

Российская дивизия теряла боеспособность еще в 2022 году

Как отметили в "Кибер-Атеш", проблемы с боеспособностью 127-й дивизии РФ фиксировались еще в 2022 году. Тогда Генштаб ВСУ сообщал, что одна из ее батальонно-тактических групп утратила боеспособность и была выведена на восстановление.

Дальнейшие данные также свидетельствуют о значительных потерях. По состоянию на март 2025 года во внутренних документах дивизии фигурировали 3625 погибших и пропавших без вести, а только за сентябрь того же года, по данным 110-й ОМБр, ее безвозвратные потери могли составить еще 1215 военнослужащих.

127 мотострілецька дивізія РФ Источник: Росмедіа

Весной 2026 года в одном из батальонов 394-го полка зафиксировали 79 выбывших – 31 погибшего, 24 пропавших без вести и 24 раненых.

Серьезные проблемы были и с дисциплиной. За 2024 год в дивизии зафиксировали 2096 случаев самовольного оставления части, из которых 684 военнослужащих оставались в розыске. В первые месяцы 2025 года зарегистрировали еще 218 таких случаев.

Военные РФ жаловались на избиения и вымогательства

"Самую плохую репутацию имеет 114-й полк (в/ч 24776, Уссурийск). На протяжении многих лет туда поступали жалобы от военнослужащих и родственников: избиения, вымогательство боевых выплат, принуждение к подписанию контрактов, повторная отправка тяжелораненых на фронт, содержание раненых и признанных негодными к службе в замкнутых помещениях, которые называют "клетками", и угрозы "обнулением" – убийством", – отмечается в материале.

Карта Источник: deepstatemap

С конца апреля до начала сентября 2025 года в адрес российского омбудсмена поступило не менее 33 жалоб на этот полк.

"Анализ документов "Кибер-Атеш" в сопоставлении с открытыми источниками позволяет увидеть реальный масштаб потерь 127-й дивизии. К сентябрю 2026 года они могли составить около 7 700 военнослужащих – в среднем около 2 000 потерь ежегодно. В дивизии зафиксировано более 2 300 случаев СОЧ, а также случаи самоубийств среди военнослужащих. В совокупности эти данные указывают на серьезные проблемы не только с численностью, но и с состоянием личного состава", – говорится в статье.

По имеющимся данным, 127-ю дивизию РФ фактически почти полностью укомплектовали новыми военнослужащими, однако подразделение продолжает нести потери и пополнять их новыми бойцами.

Как писал OBOZ.UA, ранее в "Атеш" рассказывали, что российские вербовщики ищут свежее "пушечное мясо" для войны против Украины во временно оккупированном Донецке, в частности, "охотятся" за ними на улицах и в барах. Нетрезвых потенциальных "контрактников" доставляют в военкоматы, где заставляют подписывать контракты.