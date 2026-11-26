В Башкортостане атакован объект компании "Транснефть-Урал": поднялся дым. Фото и видео

В ночь на 26 ноября прогремели взрывы в российском Башкортостане, после чего поднялся дым. Предварительно известно, что атаке подвергся объект "Транснефть-Урал".

В частности, целью стала линейная производственно-диспетчерская станция "Субханкулово". Об этом сообщил Telegram-канал Exilenova+ и опубликовал фото и видео с места происшествия.

Что известно

"Туймазинский район, Башкортостан. Предварительно, прилет по объекту "Транснефть-Урал", – говорится в сообщении.

Этой ночью была атакована линейная производственно-диспетчерская станция "Субханкулово" компании "Транснефть-Урал". Она предназначена для приема, хранения и перекачки нефти по магистральным нефтепроводам. Резервуарный парк – 10 резервуаров общей вместимостью около 160 тыс. м³ для нефти и 100 тыс. кубометров для нефтепродуктов.

Через этот узел перекачивают сырую нефть из Западной Сибири и Татарстана. Станция соединена с магистралями в направлении Альметьевска и Самары, а также с нефтепроводами "Туймазы – Уфа" и "Туймазы – Омск".

Помимо сырой нефти, на объекте функционирует отдельный комплекс, отвечающий за прием, хранение и перекачку бензина и дизельного топлива.

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На месте атаки поднимается мощный столб дыма. Информация о последствиях пока уточняется.

Не первая атака на объект

Отметим, этот объект атаковали уже не впервые. Так, 23 июля также прогремели взрывы на линейной производственно-диспетчерской станции "Субханкулово", на месте атаки возник масштабный пожар.

По предварительным данным и кадрам с места событий, загорелся один из резервуаров с топливом, а над станцией поднялся густой столб черного дыма. Атака стала частью серии ударов дронов по объектам российской топливно-энергетической инфраструктуры в нескольких регионах. Параллельно под удар попали нефтебаза и НПЗ "НС-Ойл" в Ульяновской области.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что 24-го и в ночь на 25 ноября Силы обороны и СБУ атаковали аэродром "Саваслейка" в Нижегородской области России. Там базируются носители "Кинжалов", МиГ-31К, с которых оккупанты обстреливают Украину. В результате атаки поражены пять самолетов агрессора.

Также украинские защитники поразили два нефтеперерабатывающих завода "Роснефти" в Самарской области, которые работают на военные нужды захватчиков.