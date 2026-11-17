В Башкортостане атакован крупный нефтеперерабатывающий комплекс: вспыхнул мощный пожар. Фото и видео

В ночь на 17 ноября украинские беспилотники массированно атаковали Республику Башкортостан в РФ. Основной целью удара стало предприятие "Газпром нефтехим Салават".

В результате прилетов на территории промышленного предприятия возникло несколько сильных пожаров. Об этом сообщает мониторинговый Telegram-канал Exilenova+.

Результаты атаки

Беспилотная опасность была объявлена в Башкортостане около 3:00 часов ночи. План "Ковер" объявлен в аэропорту Уфы, воздушная гавань временно не принимала и не отправляла авиарейсы.

По сообщениям очевидцев, удар пришелся по производственной установке на заводе. Местные жители фиксируют многочисленные очаги пожара на территории завода.

Российские мониторинговые канали заявили, что Башкортостан атаковали несколько сотен БПЛА. Спустя три часа после оглашения воздушной тревоги и удара по предприятию местные власти не комментировали ситуацию.

На территории завода произошел пожар. Источник: Exilenova+

Зарево после атаки. Источник: Exilenova+

Над предприятием поднялся столбы дыма. Источник: Exilenova+

Что известно о предприятии

ООО "Газпром нефтехим Салават" – один из крупнейших в России нефтеперерабатывающих и нефтехимических комплексов полного цикла, расположенный в городе Салават (Республика Башкортостан).

Комплекс объединяет нефтеперерабатывающий, газохимический и мономерный заводы, а также генерирующие мощности (Ново-Салаватская ТЭЦ). Общая мощность первичной переработки около 10 млн тонн нефти и газового конденсата в год. Фактический объем переработки в последние годы до начала регулярных атак держался на уровне 6,5–7,4 млн тонн в год.

Номенклатура продукции включает свыше 150 наименований – автомобильные бензины (АИ-92, АИ-95), дизельное топливо, керосин, мазут, битумы, полиэтилен, полистирол, стирол, бутиловые спирты, акрилаты, аммиак и карбамид.

Предприятие находится более чем в 1500 км от границы с Украиной и является стратегическим объектом, обеспечивающим топливом внутренний рынок РФ, экспорт и нужды российской армии.

Зафиксированы многочисленные пожары. Источник: Exilenova+

БПЛА атаковали предприятие. Источник: Exilenova+

Результаты атаки. Источник: Exilenova+

Пожар на предприятии. Источник: Exilenova+

Напомним, в ночь на 16 ноября Ростовская область РФ оказалась под атакой Сил обороны. Взрывы гремели, в частности, в городе Азов. Позже Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение нефтяного объекта в городе Азов и пунктов управления врага на ВОТ Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, ночью и утром 15 ноября взрывы звучали в российском Татарстане. В городе Нижнекамске, как сообщается, атаковали крупнейший в России нефтехимический завод – "Нижнекамскнефтехим", принадлежащий корпорации "Сибур".