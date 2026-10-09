В Белгородской области атакована нефтебаза: произошел пожар. Фото и видео

Ночью в нескольких регионах РФ раздавались взрывы. В частности, громко было в Белгородской области.

Там, по предварительным данным, был нанесен удар по местной нефтебазе. Об этом сообщили в Telegram-канале Exilenova+.

Что известно об атаке

На украинскую атаку в Белгороде и области россияне жаловались практически с самого начала суток 9 октября.

"Белгород, сообщают о взрывах", – писали в Exilenova+ около 1 часа ночи.

В канале также опубликовали видео с одним из взрывов, который сильно напугал оператора.

Впоследствии в Exilenova+ уточнили: после ночной атаки в Белгородской области вспыхнул пожар на нефтебазе к северу от Белгорода. Его зафиксировали спутники NASA FIRMS.

Пожар на нефтебазе. Источник: NASA FIRMS

В сообщении канала также были указаны координаты подвергшейся удару нефтебазы: 50.775769, 36.442442.

Она расположена вблизи населенного пункта Строитель.

Точка, координаты которой ук... Развернуть

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 9 октября также был атакован завод, производящий топливо для ракет Х-55 и Х-101 в Тверской области РФ.