В Днепре число жертв удара РФ по вокзалу выросло до 15 человек: город обесточен из-за вражеских атак

В больнице умер 40-летний мужчина, получивший тяжелые ранения в результате удара войск РФ по железнодорожному вокзалу в Днепре. Общее число жертв этого акта террора достигло 15 человек.

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа. Город обесточен, поврежденная обстрелами энергосистема не выдерживает нагрузок.

Число жертв удара войск РФ по вокзалу в Днепре выросло

Около 7 часов утра 30 октября Ганжа рассказал об увеличении числа жертв удара войск РФ по железнодорожному вокзалу в Днепре.

"В больнице умер 40-летний мужчина, получивший ранения из-за удара россиян по железнодорожному вокзалу в Днепре. Медики до последнего боролись за его жизнь. Но ранения оказались слишком тяжелыми. Число погибших в результате этой атаки выросло до 15. Искренние соболезнования родным и близким погибших", – написал чиновник.

В области 30 октября объявлен День траура по убитым Россией людям.

В Днепре объявлен День траура. Источник: Днепропетровская ОВА

"В Днепропетровской области сегодня день траура.15 украинцев – 10 мужчин и 5 женщин. Их убили россияне на железнодорожном вокзале в Днепре. Кто-то там работал. Кто-то возвращался домой из путешествия. Кто-то ехал по делам. Россияне продолжают охоту на гражданских. Целенаправленно бьют по поездам и людям. Боль, которую невозможно передать словами. Искренние соболезнования родным и близким погибших. Сегодня в скорби вся Днепропетровщина. Этого нельзя простить. Нельзя забыть. Помним каждую жизнь, которую забрала Россия", – написал Ганжа.

Россия ударила по железнодор... Источник: Днепропетровская ОВА Развернуть

Россия ударила по железнодор... Источник: Днепропетровская ОВА Развернуть

Россия ударила по железнодор... Источник: Днепропетровская ОВА Развернуть

Россия ударила по железнодор... Источник: Днепропетровская ОВА Развернуть

Россия ударила по железнодор... Источник: Днепропетровская ОВА Развернуть

Россия ударила по железнодор... Источник: Днепропетровская ОВА Развернуть

Россия ударила по железнодор... Источник: Днепропетровская ОВА Развернуть

Облцентр до сих пор обесточен

В то же время энергетикам до сих пор не удается вернуть свет в квартиры днепрян.

"Днепр снова обесточен. Энергосистема, поврежденная вражескими ударами, не выдерживает нагрузки. Энергетики работали всю ночь. Восстановительные работы продолжаются и сейчас. Задействовано максимальное количество бригад. Основные системы жизнеобеспечения города переходят на работу от генераторов", – обрисовал Ганжа ситуацию по состоянию на 07:22.

О последнем ударе оккупантов по энергетике Днепра он писал в 00:01 30 октября. Тогда без света остались более 350 тысяч абонентов в городе и прилегающих населенных пунктах.

В ДТЭК утром сообщили, что по команде Укрэнерго применены экстренные отключения в городе Днепре, прилегающих к областному центру районах и в части Павлоградского района.

"В области серьезно повреждено оборудование из-за атак врага. Энергетики работали всю ночь и продолжают работать сейчас, чтобы как можно быстрее запитать объекты критической инфраструктуры и вернуть свет в дома", – говорилось в сообщении.

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