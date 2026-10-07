В ГУР обнародовали имена лиц, причастных к незаконным раскопкам Херсонеса

Главное управление разведки Минобороны Украины обнародовало данные о пяти лицах, причастных к незаконным археологическим работам на территории временно оккупированного Крыма. Речь идет, в частности, о раскопках в районе Херсонеса Таврического и Мирмекия.

Также разведка опубликовала информацию о 14 украинских культурных ценностях, которые были похищены в ходе незаконных экспедиций. Об этом сообщает ГУР, а более подробная информация опубликована на портале War&Sanctions.

Россия незаконно раскапывает Херсонес

По полученным данным, с 2020–2021 годов российская сторона проводит незаконные археологические работы на территории и вблизи Херсонеса Таврического в рамках проекта "Новый Херсонес". В июле 2024 года там открыли историко-археологический парк и музейно-храмовый комплекс с таким же названием.

ГУР МО Украины продолжает системную работу

Строительство объектов сопровождалось вмешательством в культурный и археологический слой памятника, часть которого была повреждена или уничтожена.

ГУР обнародовало данные о четырех людях, которых связывают с реализацией проекта:

Наталья Соловьева – директор Центра спасательной археологии Института истории материальной культуры РАН;

Иван Есин – директор Фонда поддержки гуманитарных наук "Моя история";

Максим Жукалов – так называемый заместитель губернатора города Севастополя;

Лариса Шепко – профессор кафедры всемирной истории "Донецкого государственного университета".

Среди упомянутых лиц – Надежда Милихина, сотрудница Института истории материальной культуры РАН. Она была заместительницей российского археолога Александра Бутягина во время незаконной Мирмекийской экспедиции Государственного Эрмитажа в оккупированном Крыму.

Лица, связанные с незаконным... Источник: Скриншот Развернуть

В 2024 году Бутягину было предъявлено подозрение в незаконном повреждении объекта культурного наследия, а в 2026 году его переквалифицировали на нарушение законов и обычаев войны. В конце 2025 года его задержали в Польше, а в апреле 2026-го передали России в рамках обмена заключенными.

Разведка обнародовала перечень артефактов

Кроме того, разведывательное ведомство обнародовало информацию о 14 культурных ценностях, которые, по данным разведки, были похищены во время экспедиции с территории древнего города Мирмекий.

Среди них – монета боспорского царя Савромата II, датированная 180–196 годами н. э., и чернолаковый одноручный канфар, созданный в 370–350 годах до н. э.

14 культурных ценностей, пох... Источник: Скриншот Развернуть

14 культурных ценностей, пох... Источник: Скриншот Развернуть

14 культурных ценностей, пох... Источник: Скриншот Развернуть

"ГУР Минобороны Украины продолжает системную работу по противодействию попыткам государства-агрессора присвоить украинское культурное наследие и переписать историю", – отмечается в сообщении.

Как писал OBOZ.UA, ранее ГУР обнародовало данные о 155 российских предприятиях, связанных с производством компонентов для военной техники и вооружения. Это компании, которые входят в состав или находятся под управлением холдинга "Росэлектроника" российской госкорпорации "Ростех".