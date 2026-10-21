В ГУР сообщили, сколько баллистических ракет, крылатых ракет и ударных дронов накопила Россия

По состоянию на октябрь Россия накопила запасы средств поражения различных типов для зимнего террора против Украины. У врага в запасе имеется до 700 баллистических ракет.

Количество крылатых ракет и ударных дронов исчисляется тысячами. Этими данными поделилось Главное управление разведки Министерства обороны Украины в ответе на запрос издания NV.

Сколько ракет и дронов накопил враг перед зимой

По оценкам ГУР, по состоянию на октябрь РФ накопила для ударов по Украине до 700 баллистических и несколько тысяч крылатых ракет различных типов, а также более 6 тысяч ударных беспилотников.

В частности, запасы баллистических ракет комплекса "Искандер-М" составляют около 115 единиц. Ежемесячно россияне производят до 65 новых таких ракет. Кроме того, как полагают в ГУР, в России продолжается активная разработка модернизированного комплекса с прогнозируемой дальностью поражения от 550 до 700 километров; в настоящее время она составляет до 500 километров.

Среди основных компонентов массированных ударов РФ по Украине – крылатые ракеты Х-101. Ежемесячно их может сходить с конвейера более 80 единиц.

Запасы крылатых ракет морского базирования "Калибр" военная разведка Украины оценивает в более чем 450 единиц. В России производят около 29 таких средств поражения в месяц – и большинство из них поступает в стратегический резерв и на оснащение флотов, поскольку украинская ПВО достаточно эффективно сбивает крылатые "Калибры".

Арсенал адаптированных для ударов по наземным целям зенитных ракет РМ-48У комплексов С-300ПМ и С-400 составляет до 400 единиц при темпах производства около 40 ракет в месяц.

Модернизированных противокорабельных ракет "Оникс" с увеличенной дальностью и более мощной боевой частью Россия накопила уже около 600 единиц. В частности, 55 из них были изготовлены за первые 7 месяцев 2026 года.

Запас гиперзвуковых ракет "Циркон" превышает 120 единиц. Производят их в России медленно: с начала года – лишь чуть больше 30 штук.

А вот производство аэробаллистических ракет комплекса "Кинжал" в РФ вообще временно приостановили: разрекламированная Путиным "ракета, не имеющая аналогов", в реальных условиях продемонстрировала неудовлетворительные показатели точности. Поэтому мощности по ее производству переориентировали на производство классической баллистики.

Агрессор нарастил производственные мощности для выпуска дальнобойных дронов-камикадзе в специальной экономической зоне "Алабуга" в Татарстане. В этом году государственный заказ на дроны типа "Герань" и дроны-имитаторы превысил 100 тысяч единиц. Из этого в ГУР делают вывод, что враг делает "системную ставку на истощение украинской системы ПВО".

В оперативном резерве российских войск в настоящее время насчитывается около 6,2 тыс. "Гераней" различных модификаций, включая реактивные. Ежемесячный объем производства достиг 10 тысяч единиц. При этом в РФ сосредоточиваются именно на выпуске реактивных "Герань-4" и "Герань-5", в настоящее время их сходит с конвейеров до 4 тыс. единиц в месяц.

Также Россия продолжает производить до 2 тысяч дронов "Герань-2" в месяц и сотни дешевых дронов-имитаторов "Гербера" из фанеры и пенопласта – для изнурения украинской системы ПВО и выявления позиций зенитно-ракетных комплексов.

Как сообщал OBOZ.UA, в ГУР раскрыли данные о производстве навигационных систем для российских ракет и БПЛА. Они содержат десятки иностранных компонентов.