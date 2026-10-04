В Харькове "Бандероли" дважды попали в административное здание: один человек погиб, шестеро получили ранения

Российские военные продолжают терроризировать украинцев. В воскресенье вечером, 4 октября, в Харькове ракета "Бандероль" попала в многоквартирный дом.

Об этом сообщил глава ОГА Олег Синегубов. По словам мэра Харькова Игоря Терехова, в результате нападения, по предварительным данным, погиб один человек. Также есть раненые.

"Предварительно – попадание "Бандероли" в многоквартирный дом в Индустриальном районе. Последствия уточняем. Поступает информация о двух погибших и нескольких раненых", – говорится в сообщении Терехова.

По состоянию на 23:45, по уточненной информации Ситуационного центра, в результате двойного удара "Бандеролей" по Индустриальному району погиб один человек, еще шестеро ранены, горят автомобили и административное здание, около десяти многоквартирных домов повреждены. Продолжается спасательно-поисковая операция

В свою очередь, Олег Синегубов сообщает, что на данный момент известно об одном погибшем и двух пострадавших в результате вражеского "удара" в Индустриальном районе Харькова. Медики оказывают им всю необходимую помощь.

Глава Харьковской ОГА также добавил, что, по уточненной информации, на месте атаки загорелись административное здание и два автомобиля. В настоящее время продолжается ликвидация последствий вражеской атаки.

4 октября российское Минобороны заявило о намерении усилить удары по Киеву и другим регионам Украины. В ведомстве утверждают, что это будет ответом на заявления президента Украины Владимира Зеленского об ударах по российской нефтяной инфраструктуре.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что 4 октября Россия вновь нанесла удар по Северному мосту в Киеве. Было повреждено дорожное покрытие.

Напомним также, что в воскресенье, 4 октября, враг более 70 раз наносил удары по Днепропетровской области. Один человек погиб, в области есть раненые.