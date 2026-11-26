В Харькове российский дрон попал в многоэтажку: произошел пожар, есть пострадавшие

Утром 26 ноября российская террористическая армия нанесла удар по многоэтажному дому в Харькове. Попадание было зафиксировано в Новобаварском районе.

Вследствие обстрела в квартирах возник пожар. Об этом в Telegram сообщил городской голова Игорь Терехов.

Что известно об атаке

По информации городской власти, после попадания вражеского дрона по многоэтажке в Новобаварском районе возник пожар. Терехов уточнил, что горит квартира на 15 этаже, также есть информация о заблокированных под завалами людях.

По состоянию на 5:45 утра было известно о трех пострадавших. Кроме того, еще одно попадание беспилотника зафиксировано в Холодногорском районе.

Россияне обстреляли Харьков. Источник: Скриншот

Напомним, 25 ноября российская оккупационная армия массированно атаковала ударными беспилотниками Одессу и пригород. Под ударом оказались объекты гражданской и энергетической инфраструктуры. В результате вражеской атаки пострадали мирные жители.

Как писал OBOZ.UA, в Киеве поздно вечером 25 ноября прогремела серия взрывов: российская армия выпустила два залпа баллистика по столице Украины. Пострадали по меньшей мере четыре человека.