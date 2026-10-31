В Харькове в результате российской атаки пострадали пятеро человек: произошел пожар. Фото и видео

Ночью российские войска снова били по Харькову. В Основянском районе города вражеский дрон попал в частный дом, там вспыхнул пожар, повреждены еще около 10 домов, хозяйственные постройки и автомобили.

Пострадали пять человек. О последствиях российских ударов рассказали в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Что известно о последствиях атаки

Удары по Основянскому району Харькова враг нанес в начале суток 31 октября.

"Зафиксировано попадание реактивного "шахеда" в Основянском районе Харькова. На месте удара возник пожар", – писал городской голова Харькова Игорь Терехов в 00:32.

Уже через 5 минут он рассказал о том, что удар пришелся на жилой дом.

Россия ударила по Харькову

Россия ударила по Харькову

По состоянию на 01:17 было известно о трех пострадавших. К утру их число выросло до пяти человек.

"Харьков: в результате ночной атаки россиян пострадали 5 человек, возник пожар. Удар вражеского БпЛА пришелся по частному дому в Основянском районе. В результате взрыва загорелись его крыша и надворные постройки на общей площади 300 кв. м. Также повреждены около 10 частных домов, хозяйственные постройки и автомобиль. Спасатели оперативно ликвидировали последствия обстрела", – отметили в ГСЧС.

На месте происшествия работали оперативные подразделения и психологи ГСЧС, а также медики, правоохранители и коммунальщики.

Россия ударила по Харькову

Россия ударила по Харькову

Россия ударила по Харькову

Россия ударила по Харькову

Россия ударила по Харькову

Россия ударила по Харькову

Россия ударила по Харькову

Как сообщал OBOZ.UA, 29 октября оккупанты также ударили по Харькову и пригороду: пострадали пятеро человек, среди них – дети.