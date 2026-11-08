В Хмельницком после атаки РФ повреждены частные дома и многоэтажки: в ГСЧС показали страшные кадры
Последствия ударов войск РФ в Хмельницком
В ночь на 8 ноября российские войска атаковали дронами Хмельницкий. В областном центре повреждены частные жилые дома, а в многоэтажках выбиты окна.
Пострадал один человек. О последствиях атаки рассказали в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.
В Хмельницком россияне повредили дома
Хмельницкий ночью находился под вражеской атакой.
"В областном центре повреждены частные жилые дома, в многоэтажках выбиты окна. По предварительной информации, один человек получил травмы, однако госпитализация ему не потребовалась", – рассказали в ГСЧС.
Спасатели также показали жуткие фото с мест попаданий.
Россия обстреляла Хмельницкий
Россия обстреляла Хмельницкий
Россия обстреляла Хмельницкий
Россия обстреляла Хмельницкий
Россия обстреляла Хмельницкий
Россия обстреляла Хмельницкий
Россия обстреляла Хмельницкий
Россия обстреляла Хмельницкий
В ГСЧС добавили, что саперы службы обследовали прилегающую территорию на наличие взрывоопасных предметов.
Как сообщал OBOZ.UA, в Днепропетровской области в результате очередной атаки более 600 тысяч человек остались без света в в Днепровском, Каменском, Самаровском, Павлоградском и Синельниковском районах.
Больницы и объекты критической инфраструктуры перешли на работу от генераторов.
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