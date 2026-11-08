В Комышевахе идентифицировали 29 жертв российского теракта: еще 45 человек числятся пропавшими без вести

В воскресенье, 8 ноября, стало известно, что после террористической атаки РФ по Комышевахе (Запорожская область) уже идентифицированы 29 жертв российской атаки. Еще 45 человек числятся пропавшими без вести.

По состоянию на этот день из-под завалов достали тела 55 погибших. Поисково-спасательные работы после российского удара 2 ноября продолжаются уже седьмые сутки. Об этом рассказал временно исполняющий обязанности главы Запорожской областной государственной администрации Михаил Семикин.

В Комышевахе продолжаются по... Источник: @zoda_gov_ua Развернуть

По состоянию на 8 ноября из-... Источник: @zoda_gov_ua Развернуть

"На данный момент из-под завалов достали тела 55 погибших. Личности 29 человек уже установили. Еще 45 человек числятся пропавшими без вести. Часть из них, вероятно, среди тех, чьи тела уже нашли", – говорится в сообщении чиновника.

Он отметил, что работы осложняют постоянные атаки вражеских дронов. Из-за опасности спасателям приходится периодически останавливать поиски.

Седьмые сутки в Комышевахе п... Источник: @zoda_gov_ua Развернуть

По состоянию на 8 ноября из-... Источник: @zoda_gov_ua Развернуть

Седьмые сутки в Комышевахе п... Источник: @zoda_gov_ua Развернуть

Работы осложняют постоянные... Источник: @zoda_gov_ua Развернуть

"Пока не можем сказать, когда завершится операция. Самое важное сейчас – найти каждого, установить личности погибших и дать семьям ответы о судьбе их близких. В то же время мы должны беречь жизни спасателей, работающих на месте трагедии. Искренне соболезную всем, кто потерял родных, и тем, кто до сих пор ждет вестей о своих близких", – подытожил чиновник.

Напомним, что в воскресенье, 8 ноября, российские войска атаковали беспилотником спасателей ГСЧС в Запорожском районе. Спасатели работали на месте предыдущего российского удара, когда оккупанты нанесли повторный удар.