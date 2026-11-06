В Краснодарском крае атакован Афипский НПЗ: произошел пожар. Фото и видео

Ночью 6 ноября в Краснодарском крае РФ звучали взрывы. После них россияне увидели несколько очагов пожаров.

В частности, вероятно, под удар попал Афипский НПЗ, способный перерабатывать более 6 млн тонн нефти в год. Об атаке рассказали в Telegram-канале Exilenova+.

Что известно об атаке

В 04:54 утра 6 ноября в Exilenova+ появилось сообщение: "В Краснодарском крае, вероятно, атакован Афипский НПЗ".

Пожар на НПЗ

Пожар на НПЗ

Авторы канала также разместили фотографию, как утверждается, из Краснодара, на которой видно как минимум несколько очагов пожара.

"В Краснодаре после серии взрывов пожары", – подписали фото авторы канала.

Туда же тянется и густой дым от пораженного НПЗ,

Дым от Афипского НПЗ тянется... Развернуть

Дым от Афипского НПЗ тянется... Развернуть

Дым от Афипского НПЗ тянется... Развернуть

Афипский НПЗ – это крупный нефтеперерабатывающий завод, расположенный вблизи поселка Афипский. Проектная мощность предприятия по переработке нефти составляет 6,25 млн тонн в год.

Афипский НПЗ

Предприятие производит газовый бензин, дизельное топливо, дистилляты газового конденсата, вакуумный газойль, мазут, серу. В августе 2021 года руководство завода анонсировало также выпуск дизельного топлива класса Евро-5 в 2023 году после реализации инвестиционного соглашения о модернизации.

Продукция завода преимущественно поставляется на экспорт.

Дым в промзоне Афипского НПЗ 6 ноября

Дым в промзоне Афипского НПЗ 6 ноября

Предприятие неоднократно подвергалось ударам украинских дронов. Прилеты и пожары фиксировались после атак 31 мая 2023, 9 февраля 2024, 14 декабря 2025, 21 января, 14 марта, 11 черпня, 14 июля, 25 августа 2025 года.

Помимо Краснодарского края, ночью 6 ноября под ударом, возможно, оказалась и соседняя Адыгея, хотя на фото может быть и Краснодар.

Атака на юг РФ

Как сообщал OBOZ.UA, накануне, 5 ноября, в Кемеровской области России вспыхнул масштабный пожар на магистральном газопроводе. По предварительной информации, он произошел якобы из-за разгерметизации трубопровода.