В крымском СИЗО "покончила с собой" арестованная украинская филологиня: что известно. Фото

44-летняя Александра Казаровицкая приехала в оккупированный Севастополь, чтобы помочь родителям с переездом в Турцию. Однако там женщину задержали из-за переписки с украинским волонтером, после чего она три месяца провела в одиночной камере. Позже родным сообщили о ее смерти.

О гибели Александры рассказали ее коллеги из харьковской языковой школы "Профессионал", соучредительницей которой она была. В публикации на Facebook они назвали Россию виновной в ее смерти и рассказали об обстоятельствах задержания.

По словам коллег, женщина должна была вернуться домой в сентябре 2026 года, но этого так и не произошло.

Не стало Александры Казарови... Источник: Школа английского "Профессионал" / Харьков Развернуть

Александра Казаровицкая (Колесникова) почти всю взрослую жизнь прожила в Харькове. Она работала директором по обучению и стала соучредительницей языковой школы "Профессионал". Коллеги вспоминают ее как талантливую преподавательницу и наставницу, которая постоянно развивалась и радовалась успехам своих учеников.

Отец Александры был военным. В детстве она вместе с родителями много путешествовала по Советскому Союзу, а после выхода отца на пенсию семья выбрала для жизни Севастополь.

Во время полномасштабной войны Александра виделась с родителями за границей – в Турции и Грузии. Позже семья решила, что родители переедут в Турцию, чтобы дочь и ее муж могли быть рядом и помогать им.

Именно для этого летом 2026 года женщина приехала в Севастополь. Она планировала пробыть там не больше месяца, помочь родителям продать квартиру и вернуться домой в сентябре.

Задержание и смерть

По информации коллег, во время пребывания в Севастополе Александру задержали российские силовики. Причиной, как утверждают в языковой школе, стала переписка с волонтером, которую женщина вела еще в начале полномасштабного вторжения России в Украину.

После задержания Казаровицкую, по словам ее коллег, три месяца держали в одиночной камере. Она ожидала суда, однако до него так и не дошло. Позже родным стало известно о ее смерти.

"Дальше три месяца в одиночной камере. Ожидание суда. А потом "самоубийство". Домой Саша уже не вернулась", – написали представители школы.

Обстоятельства смерти

На данный момент независимого подтверждения российской версии о причинах смерти Александры Казаровицкой нет. Журналисты и правозащитники предполагают, что женщина могла погибнуть в одном из двух следственных изоляторов Симферополя.

У погибшей остались муж Алексей и дочь Алиса. Также у нее были родители, ради помощи которым она и приехала в оккупированный Крым.

Коллеги Александры выразили соболезнования ее родным и близким и опубликовали сообщение в память о ней.

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