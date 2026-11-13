В Ленинградской области атакованы позиции радиолокационной разведки: поражены три цели

В Ленинградской области РФ Силы обороны поразили позиции радиолокационной разведки вражеской армии. Поражены РЛС "Небо-СВУ", радиолокационный комплекс "Сопка-2" и передвижная вышка 40В6.

Поражение было осуществлено 11 ноября. Об этом сообщает Telegram-канал "Досье Шпиона".

Что известно о последствиях удара по врагу

По данным "Досье Шпиона", 11 ноября Силы обороны нанесли удары по позициям радиолокационной разведки.

"11.11.2026 была совершена атака по позициям части РЛР, расположенной в Ленинградской области", – отмечено в сообщении.

Враг вследствие атаки понес потери.

По данным "Досье Шпиона", поражены:

РЛС "Небо-СВУ";

универсальная передвижная вышка 40В6;

трассовый радиолокационный комплекс "Сопка-2".

Поражены позиции РЛС в Ленинградской области

Поражены позиции РЛС в Ленинградской области

Поражены позиции РЛС в Ленинградской области

Поражены позиции РЛС в Ленинградской области

1Л119 "Небо-СВУ" – это российская мобильная двухкоординатная радиолокационная станция (РЛС) метрового диапазона волн дежурного режима, разработанная для противовоздушной обороны. Ее назначение заключается в контроле воздушного пространства, обнаружении, определении координат и сопровождении воздушных целей (самолетов тактической и стратегической авиации, крылатых ракет, а также малозаметных целей по технологии "стелс"), выдаче целеуказания и пеленгации постановщиков помех.

Одновременно может сопровождать до 100 целей.

Универсальная передвижная вышка 40В6 – это специальное мобильное инженерное сооружение, разработанное в СССР в конце 1970-х – начале 1980-х годов. Входит в состав зенитных ракетных систем семейства С-300П (С-300ПС, С-300ПТ и др.) и С-400. Основное назначение – подъем антенных постов радиолокационных станций (РЛС обнаружения, подсвета и наведения) на значительную высоту. Это позволяет существенно увеличить дальность обнаружения и сопровождения маловысотных целей (крылатых ракет, самолетов, беспилотников, летящих на предельно малых высотах), а также преодолевать радиолокационный горизонт и избегать экранирующего влияния рельефа местности.

12А6 "Сопка-2" – трассовый радиолокационный комплекс (ТРЛК) предназначен для использования в качестве источника радиолокационной информации для систем УВД и контроля воздушного пространства.

ТРЛК "Сопка-2" обеспечивает, в частности, обнаружение воздушных судов, измерение дальности, азимута и высоты целей.

Как сообщал OBOZ.UA, 11 ноября в российском порту Усть-Луга вспыхнул масштабный пожар после атаки дронов.

Зарево от него было видно даже из Эстонии.